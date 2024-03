El palito que le tiró Caruso Lombardi a Messi: "Está en otro mundo, no le interesa"

En los últimos días, el arbitraje en el fútbol argentino ha estado en el medio de las polémicas y esto se dio debido a la actuación de Pablo Dóvalo durante el enfrentamiento entre Barracas ante Independiente.

Las horas posteriores al cotejo celebrado en el Tomás Adolfo Ducó fueron bastante complejas, ya que, aparecieron diferentes personalidades, quienes entregaron su opinión al respecto.

En este contexto Ricardo Caruso Lombardi también se tomó su postura:“El fútbol es un negocio y no lo saben manipular. Si los que lo manejan no saben, queda a la vista de todos. A los árbitros ya los traen preparados para dirigir una sola camiseta”.

En la misma línea el DT también criticó a Lionel Messi, quien por el momento no se ha pronunciado con respecto a lo que viene ocurriendo fecha a fecha en los partidos de la Copa de la Liga.

“Si Messi dijera: ‘Che, a Newell’s no lo caguen más’ quedate tranquilo que a Newell’s no le cobran más un lateral en contra. Pero bueno, no les importa a ellos. Están en otro mundo, no les interesa lo de acá”, puntualizó Lombardi.

Fuente: 442