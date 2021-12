La palabra del ex ministro de Seguridad de Santa Fe tras el escándalo que golpea a la provincia

Un escándalo puso en el centro de la escena al Ministerio de Seguridad de Santa Fe cuando, tal como informó El intransigente, se encontraron una máquina trituradora de papeles y 40 carpetas. Uno de los señalados fue el ex titular de la cartera, Marcelo Sain, que este miércoles decidió romper el silencio y emitió polémicas declaraciones. Lo primero que aclaró fue que como ministro de Seguridad trabajaba «en el núcleo central de investigaciones a funcionarios del Gobierno»

En diálogo con Pablo Duggan, que conduce el ciclo Buenos Vecinos de Radio 10, el entrevistado afirmó que «allanaron irregularmente el Ministerio de Seguridad después de que nos fuimos» y precisó que «se llevaron expedientes que comprometían a sectores policiales». En ese sentido, remarcó que «en el acta de secuestro decía, carpetas varias» y en consecuencia, remarcó que «con ese grado de imprecisión se manejaban».

Frente a ese panorama aseguró que «nosotros siempre hicimos investigaciones en el marco de causas judiciales» y por lo tanto, calificó como «un claro ejemplo de lawfare y una mentira total» el decir que «teníamos carpetas de periodistas y funcionarios». Lejos de quedarse callado, advirtió que «en Santa Fe están en ciernes de un golpe blando» cuyo «objetivo es el gobernador Perotti».

Por lo tanto, Sain aseveró que «el verdadero problema en Santa Fe son las grandes estructuras». En cuanto al hecho en sí, una de las principales consecuencias es la renuncia de diez funcionarios a sus cargos en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Estas personas abandonaron sus puestos el martes de la semana pasada y según indicó NA, todos habían llegado a la cartera de la mano de Sain.

No obstante, individuos cercanos a los ex funcionarios le transmitieron a la agencia de noticias que todo se trata de «una operación contra el viceministro de la cartera, Germán Montenegro», quien presentó su renuncia. En los allanamientos se buscó recolectar pruebas sobre espionaje ilegal relacionados con el ex ministro de Seguridad sobre dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros.

