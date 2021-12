El mercado, ante el cambio de estrategia del BCRA: ¿cuándo prevé que se acelere el avance del dólar?

Desde marzo de este este año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) viene aplicando una estrategia de evolución controlada para la apreciación del dólar llamada crawling-peg, que consiste en llevar el tipo de cambio por detrás del avance de la inflación.

Así, mientras desde agosto de 2019 hasta febrero de este año se llevaba la cotización de la moneda estadounidense al son de la inflación, desde el tercer mes de año 2020, se resolvió utilizar esa variable económica como ancla de precios y llevar el precio de la divisa a un ritmo de aproximadamente el 1% mensual, cuando los precios lo hacen alrededor del 3% por mes.

El mercado esperaba y especulaba desde hace tiempo que, tras las elecciones legislativas de noviembre, habría un salto abrupto del tipo de cambio, lo que se llama una devaluación de shock, pero el Gobierno lo descartó de plano en repetidas ocasiones.

"No vamos a devaluar. Esto ya lo ha dicho el Presidente, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central", afirmó en octubre el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Y no mentía: Hasta el cansancio el Gobierno afirmó en boca de distintos funcionarios (incluso otros que Cafiero no mencionó, como Cecilia Todesca) que no iba a ir por el camino de una devaluación abrupta por el efecto que eso puede tener en precios e, incluso después de la salida de Cafiero del cargo, que se dio tras las elecciones del 14 de noviembre, ese mensaje persiste.

Un cambio resistido, pero necesario

El tema es que en el mercado advierten que el actual retraso del crawling peg en relación a la inflación no podrá perdurar mucho tiempo y esto se debe a que las reservas netas (estimadas en unos u$s4.500 millones por estos días) no alcanzan para sostener el ritmo de devaluación actual. Eso está forzando al Gobierno a encarar un cambio en su política monetaria.

Y es que, tal como indica en diálogo con iProfesional la economista Candelaria Botto, "hoy el tema de las reservas cobra mucha relevancia de cara al acuerdo con el FMI y al pago que se le debe hacer el próximo 22 de diciembre". Ese desembolso será de unos u$s1.900 millones, casi la mitad de las reservas netas del BCRA, que están (calculadas entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones, dado que no es un dato oficial, sino que cada consultora lo estima en base a sus datos).

Botto advierte que, tras ese pago, "hay que ver cómo se va a pasar el verano" e indica que, si bien hay una perspectiva más alentadora de cara al ingreso de dólares que se va a dar con la cosecha fina en los próximos meses en un contexto de muy buen precio del trigo, si no hay un cambio en la política devaluatoria la situación de las reservas sería muy difícil. En ese sentido, asegura que, la aceleración del crawling peg para evitar un salto devaluatorio, sabiendo del efecto que eso puede tener en los precios, era algo esperado.

Y, tal como se preveía, finalmente, el presidente del Central, Miguel Ángel Pesce, confirmó en el marco de la 27° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que cambiará la política que viene aplicando para el tipo de cambio. Según anticipó, a partir de ahora, se monitoreará el proceso inflacionario y el dólar acompañará, en la medida de lo posible, los índices mensuales.

Botto afirma que esta decisión está en línea con lo que se está negociando con FMI y lo mismo asevera el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, "este tema seguramente es parte de la discusión con el Fondo, ya que en su último informe anual sobre Regímenes de Tipo de Cambio y restricciones cambiarias el organismo marcó un punto de quiebre en la Argentina en agosto de 2019, abandonando un régimen de flotación para pasar a ‘otro tipo de administración’, que es cuando no se puede categorizar en ninguna de las otras categorías".

¿Cuándo se pondrá en marcha?

La duda ahora es ¿cuándo y cómo pondrá en marcha esta estrategia? A esta pregunta, Juan Pablo Di Iorio, Research Analyst de la consultora ACM, prevé que "a partir de enero se empezaría a acelerar el crawling peg" y coincide con sus colegas en que esto es parte de las acciones previas que define la condicionalidad del FMI para llegar a un acuerdo.

En esa línea, prevé que podría ser una buena señal de cara al Fondo. Y recuerda que esta estrategia se asimila a lo que sucedió con el acuerdo de Angola, de 2018, donde también existía una brecha cambiaria amplia y se tomó un camino similar.

Nicolás Zeolla, economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), anticipa que, así "la política cambiaria tendería a una normalización". Sin embargo, advierte que se debe procurar "que no sea un factor aceleracionista de los precios". Para ello, señala que se debe apuntar a un ritmo intermedio entre la inflación y la estabilidad cambiaria.

Indica, al respecto que "el nivel de tipo de cambio real medido al dólar oficial se encuentran en niveles alto en términos históricos por estos días y, además, el dólar financiero no es un valor referencia para transacciones reales, que proyectando el dólar oficial a ese nivel es el de un dólar mayor que el salida de convertibilidad". Esa, sin dudas, en una variable que el Gobierno y el mercado deberán considerar en el nuevo escenario cambiario.

Por su parte, el economista Federico Glustein apunta en igual sentido que el crawling peg tenderá a acelerarse y que eso supone ir reduciendo los desbarajustes de la economía y el mercado cambiario. "Mientras las monedas de países emergentes fueron cediendo, como se ha visto este último día con la lira turca, con una inflación del 50%, el peso argentino se aprecia al depreciar menos de la mitad que el crecimiento inflacionario, lo que se traduce en mayor demanda de dólares, ingresos de importaciones y pérdida de competitividad", apunta.

En ese sentido, estima que el crawling peg se acelerará inicialmente en 2% mensual a partir del mes que viene y que, a medida que se logre una mejoría en las cuentas y las reservas, pasará a un 3/4% mensual, buscando recuperar el terreno perdido, pero sin meter presión sobre la inflación

Asimismo, Sebastián Menescaldi, de Eco Go, tampoco espera que el BCRA dé un volantazo en materia cambiaria con el dólar oficial desde comienzos del año que viene. Para el experto, la evolución del oficial para enero-marzo de 2022 estará más cerca al 2,8-3% porque, más allá de que necesita estabilizar las reservas netas y reducir gradualmente la brecha cambiaria, "el Gobierno se asustó con el aumento de precios y quiere seguir manteniendo el tipo de cambio como una especie de ancla".

Otro ingrediente para la receta

Sin embargo, hay otra variable de la que el mercado empieza a hablar asociada a esta nueva política monetaria y que es nuevo tema de discusión también hacia adentro del Gobierno y el equipo económico: ¿qué hacer con las tasas?

Di Iorio apunta en este sentido que "sería importante una suba de tasas que acompañe el nuevo sendero devaluatorio, dado que la falta de un incremento en el costo del financiamiento en moneda doméstica podría llevar a una caída en la liquidación de los exportadores".

Esto se debe a que, si no se avanza en esa línea, podrían apalancarse en búsqueda de un mejor tipo de cambio, lo que, para Di Iorio, provocaría un impacto que compensaría el incremento de la oferta que persigue una suba del tipo de cambio provocando mayor presión en el mercado del dólar.

En la misma tesitura, Caprarulo, advierte que "esta decisión de dejar atrás una depreciación mensual de 1% debe ir de la mano de la definición de los objetivos de la política fiscal, con un cambio en la tasa monetaria".

Y es que, tal como señala el último informe de la consultora Equilibra, "de optar por la aceleración del crawling peg, para salir del actual esquema de atraso cambiario, el Central deberá subir la tasa de interés para que a los agentes económicos no les convenga endeudarse en pesos para posponer exportaciones y/o adelantar importaciones y, a su vez, para incentivar la demanda en pesos".

En el equipo económico aseguran que "no está previsto hacer cambios en la tasa por ahora", pero habrá que ver qué se define a partir de enero, cuando la aceleración del ritmo devaluatorio comience a ser una realidad y haya que avanzar en una estrategia que acompañe ese camino.

* Para www.iprofesional.com