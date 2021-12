Facundo Farías, la joya del fútbol argentino que quedó huérfano y le pidió a su representante que lo adoptara: “¿Querés ser mi nuevo papá?”

Facundo Farías tiene 19 años y es una de las joyas del fútbol argentino: juega en Colón y es pretendido por River y Boca. Sin embargo, detrás de su gran futuro hay un pasado con una verdadera historia de superación: en menos de seis años perdió a su mamá, su papá y sus abuelos. Quedó, pese a su juventud, a cargo de su hermanita de 12 años.

La vida de Facundo Farías tuvo un giro rotundo durante la pandemia del coronavirus. De repente, y por culpa de ese virus que azotó al mundo, la joya del fútbol argentino que pretenden Boca y River perdió a su papá y a su abuela, dos de las personas que se encargaban de cuidarlo. A los 13 años, había muerto su mamá por un cáncer y dos años después, su abuelo.

Con tan solo 19 años, Farías quedó huérfano y al cuidado de su hermanita de 12 años, una responsabilidad mayúscula para el delantero de Colón.

Sin embargo, Farías nunca estuvo solo. Desde hace seis años, su representante, Martín Sendoa, lo cuida y lo acompaña como si fuera su hijo. De hecho ese vínculo quedó plasmado esta semana cuando se convirtió en su “tutor legal”, tal como le pidió el crack con lágrimas en los ojos.

-Acompañás a Farías desde los 13 años, ¿cómo atravesaron estos meses con la muerte de su papá y su abuela por Covid?

-Él tiene una historia de vida difícil, con muchos golpes para una persona tan joven. La mamá murió a los 27 años de cáncer, cuando él tenía solo 13 años. Fue el abuelo de Facundo el que me abre las puertas de su casa y desde ese momento empecé a representarlo y a ayudarlo con sus necesidades. Desafortunadamente, su abuelo también murió al poco tiempo y Facu quedó a cuidado de su papá y su abuela.

Durante la pandemia, el papá de Facundo fue internado de gravedad por cirrosis (tenía problemas de alcoholismo) y al tiempo murió por Covid-19. A los pocos meses, también se enfermó su abuela, que también falleció por esta enfermedad. Fue algo increíble y fueron momentos muy duros para Facundo.

-¿Él te pidió que fueras su tutor legal?

- Sí. Todo se dio de forma natural. Una tarde estabamos tomando unos mates en el lobby de un hotel y de repente me mira y me dice ¿che gato, ¿querés ser mi nuevo papá? Para mi fue algo sorpresivo, pero él estaba convencido. ¿Querés ser mi tutor legal? me preguntó y la verdad es que me emocionó mucho. A tal punto que me puse a llorar. Fue un momento muy lindo. Ambos nos abrazamos y por supuesto le dije que sí”.

-Imagino que para vos debe ser una gran responsabilidad...

-Cuando le pregunté por qué me dijo Yo te necesito, hay cosas que no entiendo y quiero que estés conmigo. La verdad es que me hizo llorar. Yo soy un tipo fuerte, pero el pedido de Facu me movió el piso.

-¿Cómo lo tomó tu familia?

-Él es uno más de mi familia. Mis hijos lo consideran su hermano.

-¿Por qué crees que te eligió para que seas su tutor legal?

-La realidad es que mi relación con Facundo va más allá del fútbol. Lo empecé a representar a los 13 años y puedo decir que es como un hijo para mi. Estoy todo el tiempo pendiente de su vida, lo aconsejo y lo ayudo. Además, él también me consulta por todo y se apoya en mi en los momentos de dudas. Con él hay una relación de absoluta confianza y cariño. Lo chicaneo, lo abrazo, jugamos de manos. Cosas que un padre hace con un hijo. Desde hace 4 años que tenemos una relación mucho más íntima y es por eso que Facu tomó la decisión de hacerme su tutor legal.

-¿Cómo era tu relación con la familia de Farías?

-La realidad es que Facundo y su familia siempre tuvieron muchas necesidades y yo intenté estar siempre para solucionarlas. Siempre cuide de ellos para que no les faltara nada. Hay una relación de absoluta confianza.

-Farías tiene una hermanita de 12 años, ¿también vas a cuidar de ella?

-Después de los tramites yo quedé como tutor de Facundo y el tío de ellos quedó como tutor de su hermanita de 12 años, ya que él lo pidió y nosotros estuvimos de acuerdo. Yo sigo manejando la economía y otras cuestiones de la familia.

-Alguien puede pensar que aceptaste ser el tutor legal de Facundo por su gran futuro y por el dinero...

-Quiero que quede claro que yo no estoy por la plata con Facundo. Yo lo quiero de verdad. Lo conozco desde los 13 años y siempre estuve cerca de él. Lo cuido y lo cuidé siempre como un hijo y hoy eso se hizo realidad.

-¿Cómo maneja Facundo estos cambios: la muerte de sus personas más cercanas y su explosión en el fútbol argentino?

-Sé que Facundo va a hacer grandes cosas en el fútbol y si Dios quiere tendrá un gran pasar, sin necesidades. Pero en ese camino es importante guiarlo para que pueda crecer de la mejor manera. Aún es muy joven y tiene todo por delante.

-¿Facundo Farías va a seguir en Colón?

-La intención de Facundo y mía es que juegue la Copa Libertadores con Colón. Aún le queda un año y medio de contrato y estamos en conversaciones para extenderlo. La realidad es que también hay muchas ofertas de equipos de europa y son si convenientes para el club y para el jugador, la idea es aceptarlas.

-¿Qué clubes de Europa se interesaron en él?

-Sobre Facundo averiguaron condiciones el PSG, Manchester United, Arsenal, Juventus, Atalanta, Sevilla, Atlético Madrid y Zenit de Rusia. Tres me hicieron llegar una oferta formal, pero no puedo decirlos en este momento.

-¿Boca y River también sondearon?

-Sé que hubo contactos entre Riquelme y el presidente de Colón para averiguar condiciones sobre el pase de Facundo, pero por ahora fue solo eso. Su pase cuesta 10 millones de dólares y es un número importante para el fútbol argentino. No cualquiera puede hacer frente a esa inversión. River también averiguó condiciones, pero nada formal.

Quién es Martín Sendoa

Martín Sendoa nació en Tigre y tiene 45 años. Empezó a representar jugadores en 2005 y por sus manos pasaron futbolistas como Nicolás Otamendi y Bebelo Reynoso.

Hoy maneja los destinos de Facundo Farías, Enzo Copetti, Agustín Calleri y Santiago Cáseres, entre otros.

Fuente: TN