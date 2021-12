«Él me tiró el vaso»: Martín Lousteau reveló detalles de su pelea con Gerardo Morales en la interna de la UCR

Luego de que pasen algunos días de la fuerte interna en la Unión Cívica Radical (UCR), el senador por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau, reveló la pelea que protagonizó con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, durante una muy fuerte discusión que casi termina a los golpes de puño, por la postura del partido en la Cámara de Diputados: «Él me tiró el vaso a mí«, detalló.

«¡El vaso pegó a 70 centímetros! Pero eso está prescripto», comentó el exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner sobre la pelea que tuvo con el dirigente radical, en el marco de la ruptura del bloque de la UCR la Cámara baja, lo que provocó la creación de un nuevo bloque, según se manifestó en una entrevista con LN+.

Según trascendió, Lousteau y Morales se enfrentaron en la tensa reunión radical, de la que también participaron Alfredo Cornejo, y los gobernadores de Mendoza y Corrientes, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés. En este marco, durante los reproches, la discusión se fue de las manos entre el exministro de Economía y el gobernador jujeño.

«Somos dos personas de carácter. No debería ocurrir, pero a veces pasa. Lo bueno es poder arreglarlo», resumió Lousteau, aunque la grieta del partido no da tregua. Por otra parte, consideró que “la presión impositiva es la consecuencia del enorme mal gasto que existe en la Argentina”. “Por eso, la promesa de Juntos por el Cambio más que no voto ningún aumento de impuestos debería ser no voy a votar ningún aumento de gastos».

Mientras que, por último, concluyó: “Yo presenté un proyecto en el Senado que apunta un poco en esa dirección, que es que a partir de ahora, nada, ningún programa que cree ningún Gobierno puede durar más de 10 años porque nuestro Estado funciona tan mal que es una sumatoria de capas geológicas de programas que no funcionaron, pero se mantiene la asignación presupuestaria, la gente”.

