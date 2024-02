Para Santa Fe, Anses adeuda 400 mil millones de pesos

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, junto al secretario de Trabajo, Julio Genesini, participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión que preside el socialista Joaquín Blanco, en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

En el encuentro se analizó la situación laboral de la provincia, se hizo hincapié en los casos Sancor y Vasalli, se admitió la falta de inspectores laborales y también se habló de la situación del sistema previsional santafesino.

El ministro señaló que en materia laboral no hay interlocutores en el gobierno nacional, más allá de los intentos de acercarse a la actual secretaria.

El otro dato que dejó Báscolo fue la millonaria deuda de Anses para con la Caja de Jubilaciones de la provincia por el no pago de los acuerdos por la no transferencia del organismo.

Para Báscolo la deuda está en el orden de los 400 mil millones de pesos al 30 de septiembre del año último. Se trata de la deuda de los ejercicios 2020, 2021, 2022, los primeros nueve meses del 2023, más las actualizaciones.

Con informacion de EL Litoral.