Sin duda alguna que los contagios que tiene Rafaela son muchísimos más que los que se declaran. Sabemos que muchísimas personas pasan el Covid sin hacerse el hisopado que confirme la enfermedad y por ende que permita tener estadísticas más veraces.

En los dos últimos días, es decir, el 31 y el 1, dos jornadas en donde mucha gente no quiere ni siquiera hablar de estos temas, no obstante se registraron casi 500 casos positivos, lo que habla a las claras que estamos ante muchísimos casos más con lo peligroso que es no tener estadísticas valederas y exactas.

El gran problema es la incapacidad de quienes tienen que gobernar. Pareciera que lo hacen con miedos y sin convicción o , mucho peor, movidos por intereses estrictamente personales, en donde el interés general queda absolutamente de lado.

Haber autorizado eventos masivos tanto el 24 como el 31 llamó poderosamente la atención, y despertó las peores sospechas que se pueden tener de un gobernante.

No resulta posible entender, salvo pensando muy mal, como Luis Castellano autorizó sendos eventos, máxime cuando para el último de ellos ya contaba con un decreto del Gobernador de la provincia Omar Perotti, otro que por ahora no pegó una desde que asumió la gobernación.

Castellano va a tener que rendir cuentas, es imposible mostrar tanta incapacidad si no hay cuestiones demasiadas ocultas que desconocemos, pero con seguridad tendrá que responder por sus actos de gobierno.

Rafaela está explotada y nadie hace nada. Una anestesia general parece invadir a oficialismo y oposición, cada uno mirando su conveniencia, pero a la vez, cada uno sin preocuparse por los que realmente se tienen que preocupar: la gente, el ciudadano, el que los votó y espera al menos que los cuiden y no los desamparen como hoy lo están.

De un incapaz es poco lo que se puede esperar,Luis Castellano, políticamente, es un incapaz. Que Dios nos ayude.....