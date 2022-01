Salvarezza defendió el proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino

Roberto Salvarezza, presidente del Directorio de Y-TEC, empresa argentina de desarrollo tecnológico en el sector de petróleo y gas, propiedad de YPF y el Conicet, defendió este sábado el proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino y aseguró que "ningún país desaprovecharía recursos sin explotar".

"Tenemos que pensar en explotar lo que tenemos mientras miramos el futuro, mientras trabajamos en la transición energética; además, esto es una apuesta al gas, que es apostar al futuro y un combustible de transición", afirmó el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en diálogo con el canal Crónica.

"La tecnología offshore es una tecnología madura, que se conoce, con todas las precauciones y cuidados ambientales que acompañan este tipo de producción", sostuvo, al tiempo que consideró que "hay planteos que son sesgados; no hay polémica entre producción y ambiente; se va a producir cuidando el ambiente, siempre".

Para Salvarezza, "se ha manejado también con liviandad el hecho de mostrar playas con petróleo; es propaganda; si uno consulta a los principales científicos, es altamente improbable que un eventual incidente ocurra".

En ese sentido, aclaró que "las áreas de las cuáles estamos hablando, habilitadas para los estudios sísmicos y para ser exploradas, están lejos de la costa, entre 350 y 400 kilómetros; la contaminación visual de la que se habla, no va a existir de ninguna manera"

Según el titular de Y-Tec, se está "trabajando muy fuertemente en la energía solar, energía eólica, en la posibilidad de hidrógeno, atómica; en seguir explotando los en hidrocarburos mientras avanzamos en los otros".

Por otra parte, aclaró que el proyecto "se va a trabajar además con empresas líderes mundiales, que trabajan con todos los cuidados, en todo el mundo".

"Argentina ha elegido como socio para explotar estas áreas a una empresa que es líder mundial en offshore -la empresa estatal noruega que trabaja con todo los cuidados ambientales- y parte de la explotación en caso de que se encuentre petróleo, la va a capitalizar YPF, lo que significa que es en beneficio de todos los argentinos", precisó.

Salvarezza concluyó: "Tenemos que pensar en explotar lo que tenemos mientras miramos el futuro, mientras trabajamos en la transición energética. Además, esto es una apuesta al gas, que es apostar al futuro y un combustible de transición."

Días atrás, el Estado Nacional otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, que fueron presentadas por la firma Equinor en sociedad con YPF y Shell.

