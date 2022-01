María Eugenia Vidal, sobre la marcha de D´Elia: "Es una embestida contra el Poder Judicial"

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal consideró este domingo que la marcha de protesta que encabezó el dirigente kirchnerista Luis D'Elía contra la Corte Suprema "forma parte de una embestida contra el poder Judicial" y da cuenta de que "el Gobierno tiene una agenda distinta a las necesidades reales de la gente".

"El Gobierno tiene una agenda distinta a la de las necesidades reales de la gente. Estar hoy alentando y convocando a una marcha contra la Corte en este contexto con un 50% de inflación, un 40% de pobreza cuando nos estamos quedando sin reservas en el BCRA y con un nivel de deuda que es más acelerado que el que teníamos con Cristina y con Macri...lo primero (que refleja) es lejanía con la gente y sus verdaderas necesidades", enfatizó la ex gobernadora bonaerense.

En diálogo con "Sí Pasa, Pasa", el programa que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Vidal señaló que "una vez más el kirchnerismo cree que puede avanzar sobre el poder Judicial y su independencia, y en particular contra la Corte".

"No es claramente casualidad que quería avanzar sobre la Corte como quiso avanzar contra el procurador (general, Eduardo Casal) el año pasado cambiando la forma en que se elegía, cómo quiso avanzar en una reforma judicial que solo modificaba el funcionamiento de Comodoro Py", advirtió, y agregó que "todo forma parte de una embestida contra el Poder Judicial y una ausencia de abocarse a los problemas de la gente".

A su entender, acciones como la marcha contra la Corte tienen que ver con "intentar distraer la agenda" a partir de "improvisaciones".

También cuestionó la respuesta que dio el Gobierno a la crisis energética que se produjo a partir de la ola de calor de la última semana, que provocó severos cortes de luz en el AMBA.

"La respuesta del Gobierno a los cortes de luz fue que los empleados públicos no vayan a trabajar y que las empresas produzcan menos. Eso es menos trabajo y crecimiento para el país, Eso son parches, no es un plan energético a largo plazo que nos diga hacia donde vamos a ir", afirmó.

En otro orden, Vidal se defendió de las críticas por el hallazgo de un video en oficinas de la AFI que puso en evidencia el presunto armado de causas judiciales contra el jefe de la seccional platense de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina.

"El Pata Medina no es una víctima. Fue preso por una denuncia que no tuvo nada que ver con esa reunión, por un juez que no era provincial sino que era federal", explicó.

Y agregó que la detención ocurrió "después de años de aprietes, de extorsión, de amenazas sobre empresas de la construcción en la ciudad de La Plata donde los obligaba a contratar a sus empresas de catering con sobreprecios, a contratar obreros que no necesitaban ni trabajaban pero igual eran pagos, elevando todos los sotos y haciendo imposible que en esa ciudad se construyera".

"Estuvo preso 14 años antes de que yo fuera gobernadora", acotó Vidal, y cuestionó el intento de instalar que fue su gestión la que le armó a Medina una causa judicial.

"Es una vez mas poner el foco en que los delincuentes son víctimas y un gobierno que decidió no ser cómplice y no mirar para otro lado, es victimario", expresó.

Consultada sobre las candidaturas en Juntos por el Cambio hacia 2023, dijo que no comparte que otros dirigentes de la coalición opositora ya estén abocados a esa discusión.

"Las candidaturas se definirán más adelante, Hoy no son una prioridad y me parece un error que Juntos por el Cambio empiece a discutir candidaturas. Hace dos meses la gente nos dio un mandato y le dijo basta al Gobierno. No comparto que estemos discutiendo candidaturas hoy. Hay millones de argentinos que esperan de nosotros que seamos ese límite al kirchnerismo y que trabajemos en los problemas concretos de la gente. Eso no invalida que haya legítimas aspiraciones pero creo que hoy no es el momento de discutirlas", finalizó.

Con información de www.ambito.com