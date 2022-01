Alberto Fernández en China y Rusia: qué negocios hay detrás del viaje

En el marco del viaje del Presidente, Alberto Fernández, a China y Rusia los primeros días de febrero, Eduardo Valdés se refirió al tema. El Diputado nacional se encargó de explicar el por qué del viaje del mandatario hacia el Este del planeta tierra. Argumentó que es necesaria tener relaciones estrechas con los países mencionados y precisó que Argentina busca un multiralismo.

«No estamos inscriptos a un bloque hegemónico. Nos parece importante tener relación con todos los países. El hecho de que tengamos relación con un país no significa que los enemigos de esa nación sean nuestros enemigos», explicó al inicio de su declaración dónde defendía la presencia de Alberto Fernández en Rusia y China. «El Presidente va a ir a los países como líder de la CELAC, que eso significa mucho», añadió.

Por otra parte, Eduardo Valdés puntualizó los negocios y visión que hay con ambos países: «Comenzamos nuestra relación con Rusia por la necesidad de las vacunas. Después resultó que el dueño del laboratorio donde se hacen las vacunas es líder del fondo soberano ruso», comentó. En continuidad sobre la explicación de cómo son las relaciones con Rusia, indicó: «En el fondo soberano ruso hay un grupo de empresas. Hace dos meses vinieron a Argentina para analizar dónde invertir».

Por el lado de China, el legislador también hizo mención y analizó la relación con el «Gigante asiático»: «Me parece importante la presencia de Alberto Fernández en la inauguración de los JJOO de invierno. Aparte China es nuestro principal socio comercial, junto con Brasil», respondió. «Hay una balanza comercial favorable a China, pero hay probabilidades de que se dé vuelta y Argentina pueda venderle más cosas», agregó.

«Me gusta la política exterior de mi Gobierno. Esto es construir puentes, destruir muros y ver cómo nos relacionamos todos. Que no falte nadie» aseveró. Al mismo tiempo habló sobre la necesidad de la unión que tiene que tener el mundo de cara a lo que resta de la pandemia y lo que vendrá después del coronavirus: «La pandemia hace que estemos todos más juntos. Frente al virus somos todos iguales, no hay rico, no hay pobre. No hay nada», concluyó.

