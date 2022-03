Brenda Vimo: "Austin Powder no debe continuar en el lugar en donde hoy está"

Esta mañana R24N fue el único medio de la ciudad que abordó sin miedo y sin compromisos lo que pudo ser una verdadera tragedia.

Nos sorprendió que el poder político y algunos medios no se manifestaran. Con el correr de las horas, muchos de los que a la hora de pedir votos golpean las puertas de los vecinos, continuaban en silencio, con la misma actitud que los caracteriza, quizá hablar no sirva para hacer negocios como están acostumbrados y les resulta más fácil mirar para otro lado.

Quien salió a dar la cara y no se amilanó en hablar es Brenda Vimo. La concejal dijo: “es muy preocupante la situación y es por eso desde el bloque decidimos convocar a una reunión con el Ejecutivo y la empresa. Creo que desde lo local no podemos mirar al costado, es algo potencialmente peligroso no solo el daño de la onda expansiva”.

Para finalizar Vimo fue concluyente: “Hay que hacer una evaluación inmediata del sucedido. Tengo herramientas para pensar que no es el lugar donde tiene que continuar la empresa. Es potencialmente riesgoso”.

Sería importante que la oposición se manifieste y apoye lo que a todas luces se vislumbra como la única solución: el traslado de la empresa