El FMI prorrogó hasta el jueves 31 de marzo los plazos, para evitar que la Argentina entre en mora

El Fondo Monetario Internacional comunicó este sábado que extendió hasta el jueves 31 de marzo el plazo para que la Argentina pague los vencimientos del próximo lunes 21 y martes 22, por un monto total de USD 2.782 millones, y que el directorio del organismo votará el próximo viernes 25 el programa acordado con el gobierno argentino.

La extensión del plazo fue negociada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, para evitar que lo apretado de los plazos hiciera que la Argentina incurriera en algún tipo de mora o atraso. Uno de los factores que se tuvo en cuenta es la guerra en Ucrania, a raíz de la invasión de Rusia, que podría alterar la agenda del directorio y dar muy poco tiempo operativo para que la Argentina realice el pago.

Los vencimientos son de 2.014 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), la “moneda” del Fondo, que al tipo de cambio del viernes 18 equivalen a 2.781,8 millones de dólares. De este modo, señalaron desde Economía, Argentina evitar entrar en cualquier posibilidad o concepto de impago, mora o atraso. El procedimiento de prórroga, además, se enmarca en las propias reglas del Fondo.

El comunicado del organismo reconoce el apoyo al acuerdo logrado, destaca el arduo trabajo de las autoridades argentinas y enfatiza que con la prórroga negociada la Argentina evitó incurrir en atrasos. Una nota al pie del comunicado precisa que por una decisión del directorio adoptada a fines de los 70s, los países miembros del Fondo tienen el derecho a juntar diferentes vencimientos para evitar complicaciones administrativas. Eso es, precisamente, lo que hará el gobierno argentino.

“Expresamos nuestro beneplácito respecto de la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el personal del FMI a ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El FMI otorga un gran valor al amplio apoyo social al éxito del programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomenten un crecimiento más sostenible e inclusivo. También es testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de las autoridades argentinas que han ayudado a lograr este importante paso hacia adelante”, dice el comunicado, que lleva la firma del vocero del organismo, Gerry Rice.

“Para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el Fondo”, prosigue. Y confirma que “las autoridades (argentinas) han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones. La decisión del gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente la Argentina no incurrirá en atrasos.”

Consultado por Infobae, Héctor Torres, exrepresentante de la Argentina en el Fondo, señaló que es la primera vez que escucha hablar del antecedente de los 70s para prorrogar plazos y juntar vencimientos. “Evidentemente el directorio no aceptó reunirse el lunes para discutir el caso Argentino y desempolvaron una decisión de los 70 que no recuerdo se haya usado antes (al menos no durante mis 8 años de directorio). Gerry Rice hace equilibrio diciendo que el Congreso aprobó el “acuerdo” con el staff (pero evita hablar de aprobación del “programa”), cuando en realidad lo que se aprobó es una autorización al ejecutivo de endeudarse con el FMI”.

Con información de www.infobae.com