«La gente votó mal»: Ricardo López Murphy responsabilizó a los argentinos del complejo escenario actual

Las internas en el oficialismo siguen profundizándose. La marcha del 24 marzo dejó aún más expuesta las disidencias dentro del Gobierno nacional. La debilidad de Alberto Fernández se da por la falta de apoyo del kirchnerismo. Según Ricardo López Murphy, es algo que «no podía terminar bien». Además sostuvo que la gente, en 2019, «votó mal«.

El diputado de Juntos por el Cambio, se expresó, en A24, sobre los problemas que está atravesando el Frente de Todos. La fractura que hay entre el «albertismo» y kirchnerismo, quedó bien marcada el día jueves. En actos diferentes, Alberto Fernández y La Cámpora marcharon por el Día de la Memoria. El legislador liberal afirmó que esta situación ocurre porque Cristina Kirchner eligió al actual Presidente por Twitter.

«En mayo del 2019, ella (Cristina Kirchner) lo nombró por Twitter. Eso no podía salir bien. No era el mecanismo, no era el relato que la Argentina necesitaba. Se dieron de bruces contra la realidad», indicó Lopez Murphy. También reflexionó sobre la visión que tiene el oficialismo de la realidad: «Las fantasías, los mitos y los tabúes que tienen, no funcionan con la realidad», añadió.

Por otro lado fue consultado sobre la debilidad del Presidente. La falta de apoyo por la parte más dura del kirchnerismo hace que se ocasionen dudas sobre la conducción de Fernández. Pese a eso, el legislador aseguró: «A él lo sostiene la institucionalidad y mejor que sea así. Es bueno que la institucionalidad lo sostenga. Vamos a soportar dos años difíciles, pero hay que sostenerlo».

En su análisis del presente del país, también le dio responsabilidad a los argentinos. «Uno se tiene que hacer responsable y la ciudadanía se tiene que hacer responsable que votó mal. Votó mal, a lo mejor engañada o confundida, pero votó mal. Votó un disparate y lo estamos pagando», expresó. «Necesitamos que se enfrente como es para hacer lo que hay que hacer», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com