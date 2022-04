¿Perotti intendente de Rafaela 2023?: Comienza el operativo seducción a Fernando Muriel

Ayer tiramos la bomba de lo que podría ser una jugada maestra de Omar Perotti y su grupo para no perder poder ni caja con miras a las elecciones de 2023. Sabido es que en Santa Fe no hay reelección y a Perotti son pocos los caminos que le quedan para sostener poder, y si hablamos el economico propiamente dicho, presidir la Cámara de Diputados de la provincia o hacer renunciar a todos para ser nuevamente Senador Nacional no es algo que lo seduzca mucho y aparte se cree que no va a quedar bien en la sociedad.

A Corach se le ocurrió que sea candidato a intendente de Rafaela en 2023 y la medida fue tomando fuerza.

"Lo tienen que convencer a Fernando Muriel, son diez mil votos los que sacó, en esa lista también tiene que estar Brenda Vimo y Marcos(Corach) no puede faltar, Tengo una mujer de la cultura que yo me voy a encargar de convencer especialmente. Si lo logramos somos imbatibles. Tenemos que llamar a que nos acompañen para hacer una Rafaela grande a todos los que no pueden verlo a Viotti, el pibe vende una imagen que en realidad no es y hay muchísima gente que no lo puede ni ver. Si lo logran armar más adelante lo largamos y contamos el proyecto para Rafaela. Si soy intendente les aseguro que al menos 10 empresas nuevas se radican en la ciudad. Hay que hacer hincapié en lo universitario y el desarrollo inmobiliario que ello implica. Si Rafaela pasa a ser la ciudad universitaria que se vislumbra, en los próximos años vamos a vivir un boom inmobiliario sin precedentes", dice nuestra fuente que esa fue la respuesta de Omar Perotti al pedido de su tropa.

La caja de Rafaaela es mucho mayor que la de Diputados en la provincia y más aún que la del Senado que solo es un sueldo y algunos cargos, por lo que desde el mismo momento que Corach largó la idea, Omar Perotti se entusiasmó para sorpresa de muchos.

La clave es seducir a Fernando Muriel, sus casi 10,000 votos en las elecciones de 2019 lo ubican en un lugar inmejorable. El abogado que hoy es empleado de Sanatorio Moreno y casi que no ejerce la profesión ya tendría el visto bueno de sus "jefes" para dejarlo en libertad de acción, es más, dicen que los Casabella le dijeron que lo mejor que les puede pasar es tenerlo en el Concejo.

Por ahora las respuestas van a ser ambiguas, pero hay dos personas que en los próximos días se van a sentar con Muriel para convencerlo que sea parte de un proyecto que al decir de ellos va a hacer historia para contruir la Rafaela de los próximos 150 años,

LA BOMBA QUE R24N TIRÓ AYER

La noticia comenzó a correr muy tibiamente la semana pasada en círculos cercanos al gobernador y esta semana una allegada directa al gobernador nos comentó : "Omar no va a permitir que se pierda Rafaela, Castellano hoy está en desventaja con una formula supuesta de Viotti intendente y Mársico primer concejal. El domingo me dijo que no tiene problema de "retroceder para tomar envión, si Schiaretti está dispuesto a hacerlo en Córdoba, el lo puede hacer con Rafaela, además se está entablando una excelente relación con Fernando Muriel que podría ser el primer candidato a concejal, con lo que la formula sería absolutamente imbatible".

Cuando le preguntamos que papel podría tener Castellano en ese armado la respuesta fue tajante: "Castellano se va a plegar para que Rafaela siga siendo peronista, seguramente le espera un papel preponderante si es que se da finalmente esta hipótesis".



La misma fuente nos dijo que para la ciudad sería algo "sensacional" tenerlo a Mirabella como candidato a gobernador y a Perotti nuevamente en Rafaela.

La noticia ya recorre los pasillos de la política santafesina pero especialmente de Rafaela. Perotti también tiene la posibilidad de volver a ser senador si hace renunciar a los que tiene delante de el, pero eso sería un poco desprolijo, más allá que la caja que se maneja en Rafaela es mucho más "suculenta" que la que puede manejar como senador.

¿Aceptará Perotti volver a ser cura cuando es obispo?