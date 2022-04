La Selección argentina femenina le ganó 1-0 a Chile en el segundo amistoso de la fecha FIFA

La Selección argentina femenina venció este domingo a Chile por 1-0 en un partido amistoso que se disputó en el estadio Juan Gilberto Funes de la provincia de San Luis. Fue el segundo encuentro ante La Roja en el marco de la Fecha FIFA que sirve a modo de preparación para la Copa América de Colombia que se disputará en julio y que será clasificatoria para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.



El único gol del encuentro lo marcó Yamila Rodríguez, delantera de Boca juniors, a los 24 minutos del segundo tiempo.

Con este triunfo, la Argentina se tomó revancha de la derrota que había sufrido ante el mismo rival el último jueves. Aquel día, había caído por 1-0 (gol en contra de Agustina Barroso) en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba en el primer amistoso de la gira.

Este fue el segundo triunfo del equipo albiceleste desde que Germán Portanova es el entrenador. Previamente, le había ganado por 2-1 en un amistoso a Chivas de Guadalajara en México. Vale destacar que en estos partidos ante Chile el DT estuvo ausente debido a que se encuentra a cargo de la Selección Sub 20 que por estos días disputa el Sudamericano de la categoría en Chile.

Los dos partidos ante La Roja marcaron, además, el reencuentro de la Selección femenina con el público. La última presentación en suelo nacional y con espectadores en las gradas había sido en la previa de los Juegos Panamericanos 2019, competencia en la que la Selección obtuvo una medalla por primera vez en su historia.

La Fecha FIFA marcó el regreso de Estefanía Banini a la Selección argentina

Los dos partidos ante Chile tuvieron la presencia de Estefanía Banini como titular. Estos encuentros marcaron el regreso de la mediocampista del Atlético Madrid al conjunto nacional luego de casi tres años de ausencia.

Antes de estos amistosos, la última aparición de la mendocina, seleccionada en el once ideal del premio The Best del año pasado, con la Selección había sido en el Mundial de Francia 2019. Luego, había sido marginada del equipo por haber expresado públicamente su disconformidad con la conducción que tenía el equipo por aquel entonces, con el DT Carlos Borrello a la cabeza.

Banini no jugaba en la Selección argentina desde el 19 de junio de 2019. Ese día, el equipo Albiceleste logró un agónico empate 3-3 ante Escocia en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Francia, pero no pudo avanzar a los octavos de final. Sin embargo, aquella actuación fue histórica debido a que el combinado nacional nunca había logrado sumar ni siquiera un punto en sus actuaciones previas en Copas del Mundo femeninas (en la cita gala terminó con 2).

