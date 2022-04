Tini Stoessel se hizo un jugado tatuaje en el cuello y mostró el resultado: “Te amo”

Los últimos tiempos fueron bastante caóticos para Tini Stoessel y su familia. El papá de la cantante, Alejandro, debió ser operado de urgencia en dos ocasiones debido a una hemorragia abdominal y permaneció internado durante un mes en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

Hace unos días atrás, Alejandro recibió el alta médica y fue enviado a su hogar para continuar recuperándose. Debido al inesperado suceso, Tini Stoessel decidió cancelar todos sus shows y dedicarse a la familia. Asimismo, la joven fue quien se mantuvo inseparable desde el primer día en que quedó internado, anunció alegremente el progreso que tuvo su padre luego de permanecer tanto tiempo confinado en el hospital.

Tras el difícil momento que vivió con su familia, la cantante decidió realizar un detalle en honor a su papá que le quedara para siempre. En el día de hoy, Tini Stoessel compartió a través de sus redes sociales el particular tatuaje que se hizo y contó la tierna historias detrás de él.

“Te amo”, decía el pequeño texto que podía leerse en el cuello de la artista. A los pocos minutos, varios de sus seguidores comenzaron a interesarse por saber de quién era la particular caligrafía elegida por Tini Stoessel.

Entre las varias teorías que realizaron los internautas, una fan en particular consiguió atinarle en el blanco al escribirle a través de Twitter: “No me digas que este ‘te amo’ lo escribió tu papá con un bolígrafo en un papel porque me pongo a llorar”.

Rápidamente, Tini Stoessel respondió al comentario de la joven afirmándole que se trataba de eso. “Cuando se despertó, me escribió ‘te amo’”, reveló la cantante mostrando el papelito que le dio su padre y donde se puede apreciar que es la misma caligrafía que la celebridad eligió para tatuarse en la piel de su cuello.

