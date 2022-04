El hincha agredido por Cristiano Ronaldo rechazó la invitación a ver al Manchester United

La agresión de Cristiano Ronaldo a Jake Harding, un hincha del Everton, luego de la derrota del Manchester United dio la vuelta al mundo el fin de semana.



Al día siguiente, el portugués pidió perdón en sus redes sociales e invitó al joven de 14 años a ver un partido de los Diablos Rojos. Sin embargo, el niño rechazó la propuesta de CR7.

Así lo confirmó Sarah Kelly, la madre del chico. “¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un hincha Blue (apodo del Everton) ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, se preguntó en diálogo con Sky News.

Y siguió: “Si fuera sincero, creo que debería haberse dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’. ¿Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años? Eso no es deportividad en absoluto”.

“¿Sólo porque es Cristiano Ronaldo? ¿Por qué haríamos eso? Actuó como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo” sentenció.

Por último, cerró su explicación con un ejemplo: “Desde mi punto de vista, si alguien lo agrede en la calle y luego nos invita a cenar, no iríamos”.

La agresión de Cristiano Ronaldo a un hincha del Everton

Cristiano Ronaldo mostró todo su fastidio por una nueva derrota del Manchester United y protagonizó un hecho repudiable cuando le pegó un manotazo al celular de un hincha del Everton que registraba la salida del campo de juego de los jugadores de los “Reds” cuando el 1-0 en favor del Everton ya era cosa juzgada.

Así como pasó días atrás con Jonathan Calleri cuando golpeó el teléfono de un simpatizante de 14 años del Palmeiras que estaba grabando la salida del San Pablo del estadio, Cristiano Ronaldo hizo lo propio y ni siquiera se dio vuelta para ver la consecuencia de sus actos.

Posteriormente, la madre del joven agredido explicó que su hijo tiene autismo y que era la primera vez que iba a una cancha: “No quiere volver a ver un partido de fútbol”, afirmó.

