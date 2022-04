Megan Fox confesó que toma la sangre de su pareja Machine Gun Kelly: “Con fines rituales”

La relación que mantienen Megan Fox y Machine Gun Kelly se centra en lo ‘anormal’ por ser una pareja llena de excentricidades. Desde que blanquearon su relación, pasando por detalles minuciosos de su intimidad o que ellos mismos hicieron público como el anillo que llevan los dos tras comprometerse.

Justamente en esa celebración hizo hincapié la famosa actriz de Hollywood al contar un curioso ritual que celebraron en su boda. “De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él”, comenzó relatando Fox en un Instagram live.

Megan Fox es sin dudas una de las actrices más exitosas -y bellas- en todo Hollywood. Con papeles estelares en icónicas películas como “Transformers”, “Tortugas Ninja” o “Confesiones de un drama adolescente”, la joven de 35 años se ganó una enorme popularidad a nivel mundial que lo replicó a otras zonas como la moda y las redes sociales.

No obstante, también su relación amorosa es de público conocimiento. Desde abril del 2020 está en pareja junto a Machine Gun Kelly, con quién el último 11 de enero se comprometió en una boda que tuvo una excentricidad muy particular. Según contó Fox recientemente en un live de Instagram, aquel día “bebieron la sangre del otro” para celebrar su unión. “Son sólo unas gotas, pero sí, bebemos la sangre del otro, solamente con fines rituales”, explicó la actriz, quien no aclaró el origen o el objetivo de este ritual.

“Creo que el hecho de que bebamos la sangre del otro puede confundir a la gente, nos imaginan con un cáliz y estamos como en Juego de tronos bebiendo la sangre, pero son sólo gotas”, aclaró Megan Fox, quién insistió que dicho ritual “se hace por una razón y está controlado”.

Vale recordar que antes de estar con el cantante, Fox estuvo casi 15 años en pareja junto a Brian Austin Green, con quién se casó en 2010 y tuvo tres hijos: Noah, Bodhi y Journey. Sin embargo, a principios del 2020 la pareja declaró públicamente su separación.

Fuente: la100.cienradios.com