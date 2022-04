“Va a volver”, la contundente opinión de los allegados de De Paul tras tildarlo un “enamorado de la fama”

Sin lugar a dudas que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son una de las parejas del momento, algo que se finalmente se confirmó a partir de las fotos que aparecieron en las que aparecen tomados de la mano.

Ahora un allegado al futbolista habló con un panelista de espectáculos y dijo por qué cree que esta relación no va a prosperar.

Hace varios meses empezó circular el rumor de que Rodrigo De Paul se estaba viendo con Tini Stoessel, incluso mientras él estaba en pareja con la madre de sus hijos: Francesca de 3 años y Bautista de 9 meses.

Luego de confirmaciones, desmentidas, ropa compartida que certificaría que se encontraron, ubicaciones eliminadas de Twitter y demás, aparecieron las primeras fotos que los mostraron caminando tomados de la mano.

Entre medio de toda esta información, Pampito aseguró tener un informante muy cercano al jugador de la Selección que le aporta detalles. Así fue en Momento D el panelista lanzó: “Hay personas que le empiezan a contar a Camila ‘ojo que De Paul esta con Tini’. Eso fue algo que ella no quiso creer en su momento y se enojó muchisímo”.

Ante estos dichos, Fabián Doman, el conductor del ciclo, lo interrumpió: “Ese punto es importante porque si la historia ‘anti Tini’ fuese verdad, ¿por qué Camila no reacciona?

“¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué me dijeron hoy? Esto lo digo porque me lo dice gente que tiene contacto con ellos. Me dijeron que De Paul está enamorado de la fama de Tini”, respondió el periodista de espectáculos.

Y por último expresó: “La gente que los frecuenta a ellos me dicen ‘acordate que en 6 meses Rodrigo vuelve con Camila’”.

Fuente: la100.cienradios.com