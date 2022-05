El “palito” de Danna Paola a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul: “Qué feo eso de robarse hombres”

Danna Paola y Tini Stoessel ya estuvieron cruzadas en algún momento. Después de la ruptura de la cantante argentina con el artista colombiano Sebastián Yatra, la mexicana había sido señalada como la tercera en discordia.

Ya bastante tiempo pasó de esa separación, rumores y desmentidas. El contexto actual muestra a una Tini Stoessel envuelta en un romance con Rodrigo de Paul, el futbolista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina.

La filtración de este romance causó todo tipo de revuelo y polémica en el mundo del espectáculo. La repercusión internacional de romance llegó hasta la cantante mexicana, ex estrella de la serie Élite de Netflix que tuvo algo para decir sobre el tema.

Danna Paola acudió a su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema, y sin nombrarla a Tini Stoessel dejó un picante “palito” que dio que hablar entre los internautas. “Wey, que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie”, disparó la cantante. La polémica surge por las fechas en las que De Paul habría iniciado su romance con la ex Violetta, teniendo en cuenta que estaba en pareja con su ahora ex, Camila Homs.

No le gustó la continuación

En relación a Élite, la cantante mexicana publicó un picante mensaje a través de su misma cuenta de Twitter. Teniendo en cuenta que la mexicana abandonó la serie en el 2018 tras hacer tres temporadas de Lucrecia Montesinos.

“Las historias en hilos de Twitter me sorprenden y entretienen más que ciertos escritores de series adolescentes”, expresó la mexicana en Twitter, provocando una ola de respuestas e interacciones. Todos los internautas relacionaron este tuit a las últimas temporadas de la serie española, que a pesar de su salida continuó con toda normalidad.

Fuente: la100.cienradios.com