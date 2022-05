Enrico: "Con Perotti, en Santa Fe los presos no se escapan por que no quieren"

El senador provincial santafesino Lisandro Enrico denunció que la situación en la alcaidía de la localidad sureña de Melincué es “insostenible” y que el gobierno provincial “no toma medidas para mejorarla”. Criticó al gobernador Omar Perotti por la falta de inversión en el departamento General López. Según el legislador, la capacidad de la cárcel quedó reducida luego de que dos pabellones se incendiaran y quedaran inhabilitados y que “los presos no se escapan porque no quieren”.

Frente a esta situación, a la que calificó de alarmante, Enrico detalló que “hay 114 detenidos en Melincué, pero no existen condiciones seguras para su mantenimiento”. “Solo posee nueve inodoros, su estado deplorable hace que el peligro de fuga o de clausura de la misma sea inminente”, precisó.

A su vez, el senador destacó la labor de los efectivos policiales, quienes “llevan adelante la compleja tarea de custodiar a 114 presos en una alcaidía que tiene capacidad para menos de la mitad de las personas que se encuentran en el lugar”. “La verdad que pese a las difíciles y desfavorables condiciones en las que trabajan, es para reconocer el compromiso de los policías que hoy tratan de brindar su máximo esfuerzo e ingenio para poner orden en ese penal”, amplió.

En otro orden, el legislador denunció que desde que asumió Perotti se paralizó el proyecto de construcción de una nueva alcaidía o penal en la localidad, para el cual ya se había adquirido un terreno y realizado un proyecto constructivo que estuvo a punto de adjudicarse en 2019. “Ni el Ministerio de Seguridad, ni la ministra de Infraestructura Silvina Frana, ni el propio gobernador Perotti plantean una salida al tema. De hecho, en la última asamblea legislativa el gobernador dio un informe de las inversiones que se van a hacer en materia penitenciaria y no aparece el departamento General López”, resaltó.

Enrico subraya que “el descuido del gobierno santafesino hacia el sur-sur provincial se evidencia en que sí van a realizarse inversiones en los departamentos Castellanos, Vera, La Capital, San Lorenzo, Constitución y Rosario pero no en este departamento”. También advirtió que “la falta de acción y gestión” podrían desembocar en una situación más compleja, que los jueces decidan no dar prisión preventiva a una persona que la merece, sencillamente porque no hay lugar donde tenerlos”.

Al respecto, el senador indicó que hace tiempo viene solicitado inversiones en materia carcelaria. “Nos cansamos de insistir ante el Ministerio de Seguridad desde diciembre cuando votamos una ley y le dimos al gobierno de Perotti la posibilidad de disponer de un fondo de 3.000 millones de pesos para la construcción de nuevas cárceles con el compromiso de buscar una solución para el departamento General López. Desde diciembre hasta mayo no he logrado que algún funcionario provincial me reciba. Tanto los jueces penales, como los fiscales y los defensores vienen planteando que la situación de Melincué es insostenible y no hay ninguna reacción ni respuesta de parte del gobierno de Perotti”, sentenció.

Por último, le pidió al rafaelino “que empiece a tomar medidas en materia de seguridad en el departamento General López”. “Desde que asumió como gobernador cerraron el Centro de Justicia Penal para menores de edad en Venado Tuerto (el famoso “Centro de Puertas Abiertas”), no se continuó con el Nuevo Centro de Justicia Penal también en Venado Tuerto, no hay avances en la designación de fiscales - fundamentales para la investigación de delitos-, y ahora también esta situación que se está dando en relación a la alcaidía de Melincué”, enumeró. “Realmente la gestión de Omar Perotti está muy lejos de traer las soluciones de seguridad que necesita la sociedad y prometió en su campaña política”, concluyó.

Fuente: Letra P