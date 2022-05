Causa Hotesur-Los Sauces: pidieron anular los sobreseimientos de Cristina Kirchner y sus hijos

El fiscal federal de Casación Mario Villar pidió anular los sobreseimientos de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces. A su vez, elevó un pedido para que la familia sea llevada a juicio oral por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y otras propiedades familiares. El objetivo es que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Federal anule la decisión del Tribunal Oral Federal 5.

El pedido, al cual accedió NA, hace una crítica contundente a la Justicia y a los jueces del TOF 5. “Las sentencias arbitrarias enmascaran, bajo la apariencia de un acto jurídico, una decisión desamparada de legalidad. Por ello, no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades apartadas del sistema jurídico que deberían defender”, sostuvo. Además, apuntó contra los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, los dos jueces que votaron a favor del sobreseimiento, por no tener justificaciones fuertes.

“En cada uno de los fundamentos se percibe, a simple vista, que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa”, cuestionó el escrito. Los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, deberán establecer una fecha de audiencia con Vilar y las defensas de Cristina Kirchner y sus hijos. Allí, ambas partes podrán ampliar sus versiones, para determinar si es viable el pedido de Villar.

Apartamiento de jueces

Asimismo, el fiscal pidió apartar a Grünberg y Delgado, porque el fallo “reviste gravedad institucional” y “excede el mero interés de las partes y se proyecta sobre el interés de toda la comunidad”. Al tomarse esta decisión, también fueron beneficiados Lázaro Báez, Fabián de Sousa, Romina de los Ángeles Mercado Cristóbal López, acusados también de supuestas irregularidades realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Sobreseimiento de Cristina Kirchner y su familia

El 26 de noviembre de 2021, la vicepresidenta y Florencia y Máximo Kirchner fueron sobreseídos de la causa. Los argumentos de los jueces se sostuvieron en que no hubo lavado de dinero porque los hechos se originaron cuando había una ley más benigna que la actual. En ese momento, no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”.

De esta forma, concluyeron que no se había “constatado mínimamente un concreto daño o peligro para con el orden o la tranquilidad pública” en los supuestos delitos de asociación ilícita. Adriana Palliotti, la jueza que votó en contra, expuso que era necesario fijar un juicio oral para garantizar “el cumplimiento de los principios y garantías que informan el proceso penal”.

