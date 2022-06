Termina la misión virtual del FMI: confianza local por las metas cumplidas

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de fiscalización de las metas pactadas para el primer trimestre del año dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas, está llegando a su fin. Probablemente ésta sea la última semana donde los funcionarios argentinos se cruzarán virtualmente con los fiscalizadores del organismo que maneja Kristalina Georgieva, con lo que se pasará luego a una segunda etapa de los controles: el análisis de los números y porcentajes recogidos durante las seis semanas de reuniones vía satélite, y el posterior informe final con el cual director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, resolverá si el país aprobó o no el examen. Algo que se descarta que ocurrirá y que probablemente se confirme oficialmente esta semana o la próxima, y que el jueves pasado adelantó la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

Una vez que el alto funcionario del Fondo avale los resultados del período enero- marzo, estos serán elevados al board, quién dará el ultimo visto bueno; no sin antes dejar en claro las “recomendaciones” que el gobierno de Alberto Fernández tendrá que ejecutar en el segundo semestre del año para cumplir con lo comprometido para todo 2022. Mientras tanto se le habilitarán desde Washington a la Argentina, los aproximadamente u$s4.100 millones que correspondientes al segundo desembolso del año que el FMI debe ejecutar para pagarse a sí mismo la cuota correspondiente al préstamo otorgado para que el país no caiga en default por no poder cumplir con el stand by firmado por Mauricio Macri en 2018. Se trata de la segunda liquidación del año por ese monto, luego del dinero girado tras la firma del acuerdo el 25 de marzo pasado; con lo que se cumplió con el vencimiento de la última semana de marzo. Ahora, luego de ejecutado el pago de junio, quedan otros dos, cronometrados para la última semana de septiembre y la última de diciembre.

Hacia delante las partes saben que es probable que Argentina también cumpla con las metas del segundo trimestre. También se coincide en que la situación se pondrá más complicada para el tercero, y que para el cuarto seguramente habrá llegado el momento de renegociar metas y objetivos. La estrategia del Ejecutivo es entonces poder extender los plazos de fiscalizaciones más duras, complejas y resolutivas sobre el cumplimiento (o no) del Facilidades Extendidas para el primer trimestre del 2023, y que recién para esos momentos el FMI defina si el acuerdo sigue vigente a vía de waivers, o si habrá llegado el tiempo de ponerlo en fase de congelamiento hasta que el país resuelva su futuro político con las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, y tal como adelantó este diario el viernes, el Fondo le dejó en claro a la Argentina que en ningún momento de 2022 se podrán modificar las tres metas comprometidas para el año: el déficit de 2,5% del PBI, la emisión monetaria de no más del 1% del PBI financiada con aportes desde el BCRA y el nivel de reservas de no menos de u$s4.800 millones deberán ser cumplidos para aprobar el ejercicio 2022. Eventualmente sólo se discutirán objetivos, entre los cuales se encuentran el porcentaje de inflación final para este año, el nivel de gasto público comprometido para todo el ejercicio y el cumplimiento de promesas incluidas en el acuerdo como la reforma previsional, el incremento del impuesto inmobiliario en todo el país y la eliminación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos.

La negativa a negociar metas fue comunicada explícitamente por los enviados del FMI que vía virtual ya comenzaron la etapa final de la fiscalización de la misión comenzada el primer día hábil de mayo, y que se extendería hasta el próximo viernes. Se sabe, y lo confirmó el Gobierno, que las metas del primer trimestre se cumplieron y que será cuestión de días para que esto se comunique desde Washington.

* Para www.ambito.com