Eduardo Duhalde arremetió contra Milei: «En ningún país de aplica lo que propone»

Eduardo Duhalde reapareció públicamente y explicó cómo fue su visita al Papa Francisco en el Vaticano. El ex Presidente contó alguna intimidados sobre la audiencia que tuvo con el sumo pontífice y además hizo referencia a una presunta visita de Francisco al país. También opinó sobre la situación política de Argentina y desprestigió la figura de Javier Milei.

El ex dirigente político fue entrevistado por Radio Mitre. En el programa La Previa, Duhalde fue preguntado, en primer lugar, sobre su viaje a Ciudad del Vaticano para tener una reunión con el líder de los cristianos: “Inesperadamente lo vi muy bien, se sorprendía cuando le comente que había rumores que podía dejar su pontificado”, consideró el exmandatario.

“Tenía una necesidad de ver al santo padre, solicité audiencia unos días antes, y le pedí una ayuda también para escribir mi libro “América Latina una tierra para todos”, añadió. Asimismo reconoció que Francisco estaba en silla ruedas aunque explicó que pronto podría dejar de utilizarla. Pese a los problemas físicos del líder religioso, Duhalde halagó al Papa: “Estaba de buen ánimo, es un hombre de buen talante”, subrayó.

Tras dejar atrás su viaje al Vaticano, el exgobernador se metió de lleno en la política argentina. “Todo el día pienso, yo soy convencido que si los argentinos no nos juntamos no vamos a salir, no tiene fondo la crisis”, opinó. En el mismo sentido recordó una frase que le había dicho y que era hacer una suerte de la Moncloa argentina. Hizo hincapié en la corrupción como principal problema a solucionar.

Por último dejó a Javier Milei. El ex Presidente se mostró en las antípodas del legislador libertario. “A veces digo por qué no le preguntan en qué país del mundo se aplica lo que él dice, no existen países que no tengan estado”, aclaró. No solo cuestionó las propuestas, sino su oralidad: “Quienes tienen las ideas claras hablan claro. No lo entiendo a Milei, no lo veo hablando claro”, sentenció Eduardo Duhalde.

Con información de www.elintransigente.com