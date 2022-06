Álvarez Ágis: “Entre cuidar la coalición o la economía, yo elegiría la economía”

Tras conocerse los nuevos datos inflacionarios, el ex viceministro de Economía de la gestión de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Ágis, brindó su mirada sobre la política económica del gobierno nacional y reiteró que la falta de acuerdo respecto de un plan para contener la suba de precios contribuye y agrava el problema. En ese marco, el economista advirtió que hay un dilema para el presidente Alberto Fernández, que radica en “cuidar la coalición o cuidar la economía”. “Si prioriza cuidar la economía, probablemente se rompa la coalición, pero yo elegiría cuidar la economía”, indicó el ex funcionario que hoy se desempeña como consultor.

Frente a dicha situación, el ex viceministro de Economía aseguró que es necesario la “coordinación entre organismos, un programa y un horizonte” para modificar la situación. A su vez, remarcó que hoy el dilema es claro dado que el Poder Ejecutivo tiene que elegir entre estabilizar la economía o la coalición, en ese marco, “creo que cualquier gobierno en una Argentina que tiene problemas de décadas con la economía, priorizaría la economía sobre todas las cosas”.

Respecto de las dificultades que muestra hoy el Banco Central para acumular reservas, a pesar de los controles cambiarios que rigen en el país, Álvarez Ágis indicó que “la diferencia es que los actores económicos aprenden. En 2011 empezaste con un control de cambio y todos los arbitrajes para sacar un dólar y venderlo en el paralelo fueron ocurriendo de a poco. Conseguir dólar al oficial y venderlo al paralelo es el mejor negocio”, remarcó en el programa A Dos Voces, por la señal de noticias TN.

Álvarez Ágis debatió junto el ex ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, quien se desempeñó en el último tramo de la presidencia de Mauricio Macri. Juntos analizaron la situación económica del país y coincidieron en que es necesaria una mayor coordinación y acuerdo político entre los distintos organismos.

En ese marco, Lacunza observó: “es una situación delicada, inestable, un gobierno se pasó dos años gastando más de lo que recauda. Financiándolo con emisión de deuda con el chamuyo de que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa”, cuestionó Lacunza, quién advirtió que a partir de las “últimas tendencias del acuerdo del fondo para acá, en abril el gasto público en términos reales creció 19% y la recaudación 1%″.

Pese a que algunos sectores se muestran optimistas por la leve baja en la inflación, Lacunza aseguró que él no observa dicha tendencia a la disminución inflacionaria. “Un punto por mes no, estamos en inflaciones superiores a 75 anual así que no, por el contrario si el agujero fiscal es divergente y no convergente, ya empezó la maquinita después de un primer trimestre más moderado”, sostuvo y remarcó que se emitió más de medio punto del producto.

Además, el ex ministro de Economía cuestionó que para el Ejecutivo la responsabilidad siempre es de otro, de hecho, “se pasó los primeros dos años echando la culpa al gobierno anterior y ahora al próximo”. Por su parte, Álvarez Agis hizo hincapié en la interna política y remarcó que “la situación de crisis de deuda es reversible operando con rapidez, contundencia y coordinación” sin embargo, coincidió con Lacunza en que “no es lo que se han visto estos dos años producto de una coalición donde logra ponerse de acuerdo sobre una obra pública que es sustantiva para el país como el gasoducto”.

Lacunza, en tanto, sostuvo que “el premio de saltar el cepo cada vez es más grande”. En cuanto a qué haría para modificar dicha situación planteó que se debe achicar el agujero fiscal para dejar de emitir pesos, “dejar de emitir deuda para cubrir ese bache y cuando tenés 2 o 3 tres años de consistencia fiscal vas a recuperar confianza”.

Respecto al impacto de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, Lacunza sostuvo que el principal problema “es político” y “no hay receta técnica útil si no hay un mandato político claro”. En el mismo sentido, Álvarez Agis remarcó que “el doble comando es muy dañino” sumado a que un problema de contexto. Aún así, la interna política “deja al descubierto una falta de coordinación y desacuerdo que hace muy difícil pensar el último año y medio”.

