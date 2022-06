María Eugenia Vidal cruzó a Cristina Kirchner: «Este Gobierno se endeuda más que el nuestro»

El discurso que brindó Cristina Kirchner en Avellaneda durante un plenario de la CTA generó más repercusión de la que se creía. La dirigente del Frente de Todos tocó varios temas durante los casi 70 minutos de exposición que tuvo y la inflación fue el gran punto a prestar atención. La funcionaria culpó a los evasores fiscales aunque María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, la incriminó.

La dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que la vicepresidente «ve otra realidad» porque «los argentinos tienen el consumo de carne más bajo de los últimos 15 años, las paritarias no llegan a los trabajos informales y en la vida real el 20% de los que trabajan en la economía formal son pobres y no llegan a fin de mes», cosa que la exmandataria no observó.

Además, pidió que no de «clases de economía» a los argentinos porque «la vida real es otra cosa» a la que contó. Con este pie, María Eugenia Vidal profundizó sobre el tema de la inflación y la deuda, dos cuestiones muy polémicas para el Gobierno que no han podido resolver en los últimos meses y la exgobernadora encontró un punto en común entre los temas.

Inflación y deuda

Respecto a la suba de precios y las deudas que mantiene la Argentina, Vidal sostuvo que «si la vicepresidente estuviera preocupada debería detener lo que está haciendo su Gobierno«. En este mismo sentido, agregó en LN+ que «se endeudan en 23.000 millones de dólares por año y dice que no importa porque la deuda es en pesos pero se actualiza, no se licua».

A raíz de esto, la funcionaria detalló que «es igual de grave que cualquier otra deuda y más alta que la que tomamos notros. Este Gobierno se endeuda más que el nuestro. La vicepresidente dice que el problema no es el déficit y en lo que va del año el Gobierno aumentó su recaudación al 4 y sus gastos al 14%«. Además, explicó que «eso se cubre con deuda mucho más alta que la de Macri y con emisión que es lo que genera la inflación. Ella puede dar todas las clases de economía que quiera pero la realidad es otra».

