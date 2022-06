Milei habló sobre la crisis libertaria: “Resolvemos nuestras internas a cielo abierto”

El economista y diputado nacional, Javier Milei, se refirió a la interna de La Libertad Avanza, que se viene profundizando en las últimas semanas a partir de las críticas públicas del abogado y militante liberal, Carlos Maslatón, hacia Karina Milei y Carlos Kikuchi, quienes ofician como armadores del espacio.

Fue justamente Maslatón el que acusó a la hermana del economista y al ex asesor de Domingo Cavallo, de llevar a “la catástrofe irreversible” al proyecto presidencial “Milei 2023″. Esta semana, el abogado e influencer liberal subió el tono de la discusión cuando desafió al diputado a competir el año que viene en las PASO.

“A Carlos lo conozco desde hace muchos años, pero el punto es el siguiente: ¿Vos podés ser parte de una interna si no sos parte de la estructura? Porque él mismo reconoce que es un militante inorgánico que no está dentro de la estructura”, manifestó Milei bajándole el precio a las diferencias latentes en La Libertad Avanza.

Maslatón fue uno de los principales protagonistas de la campaña libertaria en las elecciones de 2021. En medio de la interna formó la facción “Avanzan los Aliados” (ALA), opositora al dúo Karina Milei-Kikuchi, a quienes denominó como el “Eje”, trazando el paralelismo con la Segunda Guerra Mundial.

Este miércoles por la noche, Javier Milei señaló que ALA “no son una agrupación, son un grupo de personas que adhieren a mi candidatura y tuitean”. “Esto es discutir la cuadratura del círculo, es todo humo”, sentenció.

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires comparó el entredicho con la interna de Juntos por el Cambio, donde “se están matando” pero sucede puertas adentro. “Los liberales resolvemos nuestras internas a cielo abierto, somos sinceros, tenemos nuestras diferencias, discutimos, es un debate rico y lo resolvemos de cara a la sociedad porque somos gente honesta, no tenemos nada para ocultar”, contrastó en diálogo con el programa Viviana Con Vos, de la señal A24.

Si bien intentó dejar en segundo plano la interna liberal, remarcó que haberse metido con su hermana “fue un exceso”. “Tiene un rol muy importante sobre lo que es el vínculo conmigo que jamás la basura de la política lo va a entender”, declaró en defensa de Karina Milei. “Ella es licenciada en relaciones públicas, tiene posgrados en ceremonial y protocolo, armados de eventos, ha estudiado temas de comunicación social; tiene un conjunto de conocimientos y lo que hace es construir los eventos”, explicó. Además “es la persona que mejor me conoce” y “trabaja de filtro a los efectos de que no me traigan cosas que me fastidien porque sino me canso y me voy”. “Y la tarea más importante, que estas basuras jamás van a entender, es que mi hermana me marca los límites morales”, enfatizó.

Portación de armas y venta de órganos

Javier Milei volvió a defender su polémica postura a favor de la libre portación de armas y la venta de órganos y remarcó que en Argentina “hay 150 mil problemas antes que estar discutiendo una cuestión filosófica, pero como yo no contesto mirando encuestas como las otras basuras, yo contesto lo que pienso, desde la perspectiva liberal”.

Al respecto de la venta de órganos, fundamentó que en Argentina mueren en promedio 375 mil personas por año, por lo tanto “todo el potencial de órganos que tenés ahí... se reciben 296 órganos y hay 7.500 personas que están pasando un nivel de vida horroroso que pueden terminar muriendo porque no les llega el órgano”. “Hay un problema de oferta y de demanda; ¿Por qué quieren arruinarle la vida a 7.500 personas? si puede haber otros mecanismos más eficientes para resolver el problema”, insistió.

Milei reconoció que plantear estos temas repercutió en su imagen (“cayó la positiva y subió la negativa”) pero “la intención de voto no se movió”.

Desafío a Cristina Kirchner y guiño a Mauricio Macri

En el último tramo de la entrevista que brindó este miércoles por la noche, el diputado libertario volvió a desafiar a un debate a la vicepresidenta, que en el acto que encabezó el último lunes en la CTA apuntó contra los liberales y -sin mencionarlo- contra Milei. “Para colmo, ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te podrás imaginar cómo está la gente, estamos para el suicidio colectivo”, fue la frase de CFK.

“Cristina te desafío a un debate y no sabes el baile que te voy a pegar. Aceptame el debate y no sabes el picnic que me hago”, retrucó el legislador de La Libertad Avanza.

Por otra parte, contó que compartió “tres Zoom” con Mauricio Macri donde “hablamos de liberalismo”. Sin profundizar sobre las charlas que mantiene con el ex presidente, se limitó a contar que le planteó que no quiere “saber nada” con Juntos por el Cambio “porque están construyendo un nuevo fracaso”, pero “aquellos que no sean colectivistas y quieran sumarse a La Libertad Avanza son bienvenidos”.

Fuente: Infobae