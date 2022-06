Amado Boudou culpó al neoliberalismo por la existencia de planes sociales

El ex vicepresidente Amado Boudou participó en un homenaje que el Instituto Patria le dedicó a Manuel Belgrano. Allí, el economista disertó sobre el legado y la vigencia del pensamiento económico del creador de la bandera. Uno de los puntos principales fueron los planes sociales, tema que ocupa aún más la agenda del Gobierno desde que se multiplicaron los piquetes. Ante eso, culpó al neoliberalismo por la existencia de los subsidios de este tipo.

“Los movimientos sociales tienen poco que ver con el peronismo», afirmó Boudou en consonancia con lo expresado por Cristina Kirchner el pasado 20 de junio, cuando la vicepresidenta encabezó un acto en Avellaneda y criticó la “tercerización de los planes”. Sobre esto, señaló que “los planes sociales no son peronistas, sino que son la consecuencia del neoliberalismo”.

Frente a un auditorio con unos 300 militantes, elogió a la vicepresidenta por su cuestionamiento a los movimientos sociales y apuntó contra la segmentación en los aumentos de tarifas. “Es un Caballo de Troya para aumentar las tarifas a todos. Hay que ponerle impuesto a quien calefacciona la pileta y dejar la tarifa plana a todos”, se quejó el exfuncionario. Oscar Parrilli, senador nacional del Frente de Todos, lo acompañó durante el evento.

Comparación de Cristina con Manuel Belgrano

A su vez, no solo cuestionó las medidas del FMI sobre la Argentina, sino que también declaró evidenciar “un hilo entre las ideas de Belgrano, Perón, Néstor y Cristina”. Al respecto, Amado Boudou insistió en la idea de no descongelar los precios de los servicios públicos. Dijo que «es sorpresivo que haya compañeros y compañeras que no puedan pronunciar la palabra subsidio”.

“Todos estos temas aparecen en el pensamiento de Cristina con mucha vigencia y fuerza”, elogió el economista. Para sostener esa comparación, sostuvo que “Belgrano se preocupó por el tema distributivo. Pensaba que la demanda era la fuerza motriz de las sociedades”. Por ese motivo, indicó que el aporte solidario de las grandes fortunas, lanzado por Carlos Heller y Máximo Kirchner, «fue un hecho revolucionario».

Además, indicó que “con el esquema de tarifas de los 12 años de Néstor y Cristina, no solo las familias podían acceder a los servicios públicos, sino que el entramado productivo pudo funcionar adecuadamente porque tenían tarifas baratas”. En tanto, el exfuncionario procesado explicó que la “economía popular es un paliativo” y cuando se institucionaliza, “es una tragedia” porque separa a esa gestión económica de otra que “es para ricos” y genera “estratificación”.

* Para www.elintransigente.com