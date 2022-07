A días del paro agropecuario, casi 95% de los productores sostiene que los problemas del sector se deben a decisiones del Gobierno

Una encuesta realizada por Amplificagro a fines de junio a 478 integrantes de las cadenas productivas de la Argentina reflejó que las principales preocupaciones del sector se deben al accionar y las regulaciones del Estado. Todo esto, en momentos donde el malestar del campo se potenciará el próximo 13 de julio con la jornada de protesta federal que organiza la Mesa de Enlace, la cual será acompañada por un cese de comercialización de granos y hacienda.

Al respecto, la falta de rumbo y la gobernabilidad aparece en primer lugar de las preocupaciones de los productores y empresarios del agro con el 16,8%, seguido por la falta de previsibilidad y reglas claras con el 12,9%, junto con el intervencionismo 10,5%, el clima de negocios 9,6% e impuestos 7,8%, entre otras cuestiones.

“Todo esto significa que de los temas enumerados por los encuestados el 94,3% de los mismos se los puede relacionar directamente al accionar y las decisiones del Gobierno Nacional”. dijo Hernán Satorre, cofundador de Amplificagro.

Esto no es de extrañar, dado que el 93,8% de los encuestados se ubicaron entre “totalmente preocupados y muy preocupados” en relación a las regulaciones del Estado relacionados a la presión impositiva (retenciones, ingresos brutos, ganancias, impuestos al cheque, etc.). Por otro lado, el 91,8% respondió que está “totalmente preocupados y muy preocupados” sobre el nivel de regulaciones del Estado sobre el negocio agropecuario, ya sea a través de restricciones a las exportaciones, cupos a la comercialización del productos al exterior, etc.

Además, al consultar sobre cuál de todas sus preocupaciones considera más urgente de atender desde la realidad productiva del agro, en primer lugar con el 16,1% aparece bajar la presión impositiva, seguido de “la situación productiva” (clima, costos, acceso al crédito, escasez, entre otros temas mencionados) con un 14,9%, la falta de combustible 11,9%, rumbo político 11,3% y rumbo económico 11,3%, entre otros.

En diálogo con Infobae Satorre sostuvo que “el sector productivo argentino y en particular el agro hace ya meses que atraviesa un contexto complicado. Se siguen acumulando problemas sin soluciones de fondo. El Gobierno parece no querer comprender el impacto productivo de continuar la inestabilidad económica con reglas de juego cambiantes, la falta de gasoil en plena cosecha, la escasez y dificultad para hacerse de determinados insumos, las trabas a la producción, el cepo con el consiguiente desdoblamiento cambiario, las altas tasas y la dificultad de acceder al financiamiento, la mala infraestructura y los caminos rurales, etc”.

Para el especialista, todas estas cuestiones no le permiten al sector productivo expresar el potencial, generar más valor agregado, aumentar los niveles de trabajo, generar más ingresos y por consiguiente “más crecimiento para un país que lo necesita”. Y agregó: “A esta altura está claro que, en la Argentina, la incertidumbre macroeconómica es promovida por el actual Gobierno Nacional. La pandemia y la Guerra entre Rusia y Ucrania ha generado que prácticamente todos los países del mundo estén experimentando crecientes procesos inflacionarios y cierto grado de inestabilidad, pero comparativamente en Argentina las principales variables macroeconómicas superan los niveles aceptables por amplio margen, mostrando lo débil y precario que es el actual modelo económico”.

Otros aspectos de la encuesta

En medio de la crisis que se generó por el faltante de gasoil y los sobreprecios del mismo en el interior del país, como así también lo que está sucediendo en el mundo de los fertilizantes por el freno a las importaciones que dispuso el Gobierno y la suba de los mismos por el ataque de Rusia a Ucrania, fue otro de los aspectos que formó parte de la encuesta. En ese sentido, el 64,5% respondió que está “totalmente preocupados o muy preocupados” sobre la disponibilidad y el precio de los insumos que utiliza para producir, y un 83,1% señaló que está “totalmente preocupados o muy preocupados” sobre la disponibilidad y el precio de los combustibles.

Además, el 75,2% dijo que está “totalmente preocupados o muy preocupados” sobre la calidad de la infraestructura vial, en relación al estado de los caminos rurales, rutas y puentes. Y por otro lado, el 80,6% respondió que se encuentra “totalmente preocupados o muy preocupados” sobre lo relacionado a la inversión productiva, como es el acceso al crédito y las condiciones económicas del país, etc.

Por último, en momentos donde las bases de productores cuestionan el rol de la dirigencia del campo que integra la Mesa de Enlace, donde algunos sectores plantearon diferencias sobre el anuncio de la próxima jornada de protesta y la realización de un cese de comercialización de granos y hacienda, el 62,3% de los encuestados dijo que está “totalmente preocupados o muy preocupados” sobre la capacidad del sector para representar sus intereses frente al Estado nacional, como son las instancias de representación del sector tanto gremial como empresaria.

Con información de www.infobae.com