Wanda Nara llegó a la Argentina sola, repleta de valijas y no quiso hablar de Mauro Icardi

La empresaria mediática Wanda Nara generó una revolución en el hall principal del Aeropuerto de Ezeiza esta mañana, tras su llegada desde Europa: no quiso responder demasiado sobre una supuesta crisis con su marido Mauro Icardi.

“Sos un intenso”, le lanzó al periodista de Socios del Espectáculo que, de manera reiterada, le consultó varias veces sobre una posible crisis con su pareja, el futbolista del PSG.

Qué respondió Wanda Nara cuando le preguntaron por Mauro Icardi

Con un batallón de valijas a cuestas, Wanda respondió de manera muy escueta y sin profundizar cada vez que le consultaron por su pareja. “¿Estás bien con Mauro?”, era la pregunta repetida. “Sí, todo bien”, se limitó a decir ella. La empresaria llegó sola, únicamente con el acompañamiento de su estilista, Kennys Palacios.

La gran cantidad de equipaje que trajo está en relación con la gran cantidad de días que estima va a quedarse. Wanda va a participar de un nuevo reality musical en Telefe.

Pero la ausencia de comentarios, fotos y algunos indicios de los últimos días en sus redes sociales, alimentan los rumores de que, al menos, las cosas no están tan bien con Icardi.

Wanda Nara debería haber llegado a las 7 a la Argentina, pero demoró su arribo debido a la neblina que había. El avión fue desviado a Montevideo y, por eso, llegó más tarde al país.

La mediática, además, se mostró también fastidiosa cuando le preguntaron sobre la China Suárez. Es que en el programa nuevo que va a participar, El cantante enmascarado, existe la posibilidad de que participe la actriz que tuvo un affaire con su marido.

“Sabés que debajo de la máscara puede aparecer cualquiera”, le dijo el periodista. “Yo no puse ninguna condición, vamos a ver a quién me pusieron”, comentó Wanda. “Porque la China sacó disco y parece que está convocada”, replicó el cronista. “Mirá que bien. Me alegro por ella”, devolvió la mediática, con pocas ganas de seguir hablando.

