El dramático momento de Aníbal Pachano: confirmó que el cáncer volvió y tendrá que someterse a una operación

Anibal Pachano fue invitado al primer programa de Viviana Saccone, llamado Toda la vida que se emite por Net tv. El Artista habló acerca del diagnóstico que recibió hace unos años de cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, luego de someterse al tratamiento reveló que el cáncer volvió y tiene que operarse.

Primero comenzó contando acerca de cómo se enteró que estaba enfermo y cuál fue su reacción ante el diagnóstico. “Cuando pasó lo del cáncer era tan disparatado lo que me sucedía y lo venía negando. Me tropezaba con todo”, dijo con sinceridad el director para luego agregar como está su salud en estos momentos: “Les voy a contar una primicia para que todos sepan. Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del área izquierda, que es el área motriz, entre el 20 y el 23 de septiembre”, reveló el coreógrafo.





Hay que decirlo para perder el miedo de las personas. Decir la palabra cáncer es un montón”, agregó el hombre para luego hablar de cómo está transitando este nuevo diagnóstico. “Yo voy camino a una sanación. Estos cinco años de la enfermedad para mi fue un camino de sanación, de entender que me pasaba y porque me pasaba, que uno va llegando a determinado límites que tienes que traspasar y no sabes como”, reveló el ex jurado de Showmatch.

“Me parece que uno tiene que agradecer y en ese agradecimiento uno se pierde, en el éxito y la vorágine, en la comparación, que soy que si no soy. Entender que ese combo que tengo ha sido absolutamente positivo”, reflexionó Aníbal. Para luego agregar: “Soy una tipo que lo único que he hecho es dar arte y me parece que eso es lo mejor que me pasa”, dijo acerca de su exitosa carrera en la industria del espectaculo.

Fuente: la100.cienradios.com