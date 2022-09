Horacio Rodríguez Larreta fustigó al Gobierno: «Mil días sin un plan y sin rumbo»

Horacio Rodríguez Larreta volvió a cruzar al Gobierno nacional por su 1000 días al mando del Ejecutivo. El Jefe de Gobierno porteño no se guardó nada y criticó la ausencia de un proyecto plan económico y que perdió el horizonte. Insistió en el inconveniente inflacionario y remarcó que el ámbito donde se debe dialogar entre los dirigentes es en el Congreso.

Alberto Fernández cumplió mil días en el poder de Argentina. El Presidente lo hizo saber a través de sus redes sociales: «1.000 días de Gobierno. Lo dije el primer día: mi obligación es con los últimos. #PrimeroLaGente. Nos tocaron muchas adversidades, pero les hicimos frente y nunca bajamos los brazos. Tengo la tranquilidad de no haber faltado a mi palabra. Miremos al futuro. #MilDiasPorArgentina», posteó.

En una conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta, se encargó de marcarle el terreno al jefe de Estado porque no fueron de los mejores 1000 días: «100% de inflación, arriba de 40% de pobreza, y en los niños arriba de 50%. Un país que no aumenta su inversión, sus exportaciones, que no crea trabajo. Un país con una política internacional muy errática», le respondió a los periodistas.

«Un país que ha perdido muchísimas clases. Un país con núcleos de seguridad muy extremos. Mil días sin un plan, sin un rumbo, sin saber a dónde vamos«, añadió según NA. De todos modos no rechazó ninguna posibilidad al dialogó con los referentes oficialistas mientas sea en un marco respetuoso, responsable y en el Congreso de la Nación.

El descargo se dio en medio de un acto donde Horacio Rodríguez Larreta presentó el cronograma escolar para el 2023: «El año que viene van a empezar el 27 de febrero y terminarán el 22 de diciembre. Tanto la educación inicial, como la primaria y la secundaria van a tener este cronograma y vamos a llegar a 192 días de clases«, sentenció el alcalde porteño.

* Para www.elintransigente.com