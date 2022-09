Ampliación de la Corte: Juntos por el Cambio advirtió que en Diputados van a «frenar este nuevo embate»

En el Senado, el kirchnerismo consiguió darle media sanción al proyecto de ley que permite ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La oposición mostró su total desacuerdo con el resultado de la sesión. En ese sentido, muchos de los dirigentes de Juntos por el Cambio, les advirtieron al sector más duro del oficialismo que no tendrán el mismo resultado en la Cámara de Diputados.

Ya todos alejados nuevamente. Lo que había parecido que podía acercar a las partes, quedó todo en suposición. El oficialismo logró dar su primer paso en el proyecto de ley que permite sumar miembros al cuerpo del máximo tribunal de Justicia. Esto desató un fuerte rechazo por parte de la coalición opositora ya que observan una nueva jugada del kirchnerismo para destrabar algunas causas que siguen obstaculizando a la vicepresidenta.

«La justicia no funciona bien en Argentina. Requiere reformas, gestión y gente que lleve a cabo esa gestión. Es parte de un pacto democrático modificar la justicia, pero no puede ser para la impunidad de los funcionarios, sino para que sea legitimado y que la sociedad se beneficie, no para salvar a un funcionario«, fueron, por ejemplo, las palabras del senador mendocino, Alfredo Cornejo.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue otras de las dirigentes que cuestionaron el resultado de la sesión en la Cámara Alta: «El engendro kirchnerista para cambiar la Corte y manejar la Justicia NO PASARÁ. En Diputados no tienen los votos y en el Senado necesitan 2/3 para nombrar a los jueces. Quieren meternos miedo. Que no nos paralicen. ¡Luchar contra el régimen es nuestro único camino!», escribió en su cuenta de Twitter.

Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados y actual líder del Partido del Diálogo, también usó la cuenta del pajarito para expresar su descontento con los resultados finales: «Lejos de los problemas de la gente, el kirchnerismo avanzó en el Senado con un proyecto que busca condicionar la independencia de la Justicia y la división de poderes. En Diputados vamos a frenar este nuevo embate contra el sistema republicano«, posteó.

