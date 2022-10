El comentario de Ruggeri contra Batakis: “A mí me puteó por ir a Inglaterra y ella sentada en Nueva York”

Oscar Ruggeri no se la dejó pasar a Silvina Batakis, quien el último fin de semana fue filmada en una tienda de iPhone en Nueva York. El exfutbolista contó que se sintió culpable cuando durante un viaje de placer que hizo con su mujer por Europa esuchó a la entonces ministra de Economía decir que “el derecho a viajar colisiona con el derecho a la generación de trabajo”, por lo cual, tras el video de la exfuncionaria, hizo un fuerte descargo.

El exfutbolista participaba de un momento de charla con sus compañeros de F90, programa de ESPN, en el que le preguntaban si su mujer, psicóloga, podría tratarlo, frente a lo cual él enfatizó que no, por el juramento hipocrático que hacen esos profesionales, y allí unió las historias:

“No, ella no puede analizarme, si me conoce... Ellos (los psicólogos) juran, ¿o no? No son como estos que juran... Que dicen que la patria, que el coso, que Dios... Si fuese realmente que Dios, no queda uno...nadie”, dijo respecto de los políticos en general.

Luego prosiguió: “Pobre esa biblia que ponen. Para mí no tiene nada, está en blanco, porque los juramentos que hacen.. y despues los ves y decís... ¡por favor!”.

El filoso dardo de Osacar Ruggeri contra Silvina Batakis

En su discurso, el exfutbolista y DT apuntó contra ministra de Economía que apenas duró 24 días en el cargo: “La Batakis esa me puteó porque me fui a Inglaterra. Yo fui mal porque digo ‘che, viajé, estoy contra los trabajadores, el dólar, todo’, y ella sentada así en Nueva York la nami (sic), es una cosa... el verso que nos hacen, Dios”.

Sobre el momento, el Cabezón cerró: “Estoy re contra tanquilo, pero esas cosas me vuelven loco. Me dicen a mí y hacen ellos, ¿cómo es?”.

Fuente: TN