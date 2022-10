Eduardo “Wado” De Pedro admitió que intentan convencer a Alberto Fernández para que no haya PASO el año próximo

Convencido de que el Frente de Todos no se va a “romper”, sino que es necesario ampliarlo, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, admitió esta mañana que hay un intento de persuadir al presidente Alberto Fernández para que no haya PASO el año próximo. “La mayoría de los gobernadores y las gobernadoras, e intendentes e intendentas quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”, precisó el alfil kirchnerista, que ostenta una relación aceitada con las provincias por el rol que desempeña en el Gabinete y que es apuntado en parte del oficialismo como un presidenciable.

“La discusión que hay sobre las PASO es pública, y el 100% de los gobernadoras y las gobernadoras del Frente de Todos se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año. Así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia. Las discusiones internas se tienen que dar dentro de cada fuerza política, eso revitaliza la discusión interna, eso es lo que plantea la mayoría del Frente de Todos, que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas”, afirmó de Pedro en El Destape Radio.

Sin embargo, no dudó al decir que es Fernández quien tiene la definición sobre qué se hará. “Somos un sistema presidencialista, la Presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández, y por eso se generan tensiones y se discute públicamente, porque la mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”, refirió, después de que ayer legisladores de las provincias aliados al oficialismo presentaran un proyecto para derogar las PASO.

Respondió sobre una posible candidatura presidencial: “Voy a hacer lo que me digan mis compañeros y compañeras”

Unos días antes había pasado por el mismo estudio el diputado nacional Máximo Kirchner y había dicho que no creía que su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, se presentara para competir por la presidencia el año próximo. Hoy de Pedro, fuente directa de la vicepresidenta en el Gabinete, prefirió no ahondar sobre las intenciones de la dirigente y ponderó al líder de La Cámpora. “Yo creo que fue una opinión personal de él muy válida porque cada opinión de Máximo vale mucho. Máximo es un analista político, el que más escucho. Tiene una visión, una memoria, inteligencia en el análisis político”, comentó.

Máximo Kirchner, en la entrevista de esta semana, también lo había elogiado a él y además de tildarlo de “laburante”, dijo que estaba en una “edad interesantísima” para ser candidato a presidente. “Veo que me quiere demasiado, se nota que tenemos una amistad muy fuerte”, bromeó el ministro del Interior cuando le mostraron el extracto en que el diputado lo valoraba.

Y cuando le consultaron si pretende ir por la Casa Rosada en 2023, intentó imprimir mesura. Dijo que en su espacio no piensan en cuestiones personales. Insistió, además, en que es necesaria una “generación que piense de manera colectiva” y bajo esa postura indicó: “Esto de que cada cual tire de la cuerda para su cosita sectorial hace que el sistema político termine generando frustraciones. No vamos a ser casta, no somos casta, somos parte de los que vinimos a la política de la mano de Néstor Kirchner a transformarla”, puntualizó de Pedro hoy, cuando se cumplen 12 años de la muerte del expresidente.

“El que piensa en términos personales es un egoísta, un individualista, y está yendo en contra del interés colectivo. Jamás me voy a poner en una posición donde yo tenga un objetivo personal por el del conjunto”, aseveró el ministro camporista, que sintetizó: “Yo voy a hacer lo que me digan mis compañeros y compañeras, los compañeros intendentes, la gente de la comunidad, los movimientos sociales a los cuales respeto mucho”.

Seguro de que es necesario ampliar el Frente de Todos de cara a 2023, reveló que recorre “las banquinas” en busca de captar adhesiones para cuando finalice el primer mandato de Fernández y dijo que activó negociaciones con sectores que confiaron en la administración de Mauricio Macri y se desencantaron.

“Estoy convencido de que se puede armar algo, que hay sectores del radicalismo que tuvieron la experiencia de gobernar al lado de Mauricio Macri, de [Horacio Rodríguez] Larreta, que vieron los verdaderos objetivos de Macri, que no son pobreza cero, luchar con el narcotráfico y unir a los argentinos, recordemos las tres consignas”, aseveró también de Pedro, quien incluso entendió que Juntos por el Cambio “ya se rompió” porque hay “un montón” de dirigentes territoriales, empresariales, de intendencias y en las gobernaciones que no responden al expresidente.

Fuente: La Nacion