Estampida en Seúl: más de 150 muertos en un festival de Halloween en Corea del Sur

153 personas murieron este sábado en Seúl, la capital de Corea del Sur, al registrarse una estampida en un evento masivo por las fiestas de Halloween.

El número de fallecidos se incrementó rápidamente en cuestión de horas. Las autoridades reportaron también más de 80 personas heridas.

La mayoría de los muertos y heridos son adolescentes y jóvenes menores de 30 años.De los fallecidos, 20 eran extranjeros.

La causa de la avalancha humana no está aún clara. El alto número de víctimas se debió a que "muchos fueron pisoteados", dijo un jefe de bomberos.

Familiares angustiados se han reunido en un centro comunitario en Seúl a la espera de información sobre sus parientes.

La BBC ha visto a personas escoltadas porque están demasiado devastadas y débiles para caminar. Se han presentado alrededor de 2.900 informes de individuos desaparecidos en relación con la estampida.

El ministro del Interior, Lee Sang-min, dijo que algunos de los fallecidos no habían podido ser identificados aún porque eran menores de 17 años y no tenían una tarjeta o cédula de identidad como los adultos.

Después de celebrar una reunión de emergencia, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó que se estableciera un grupo de trabajo para ayudar a las víctimas. También ordenó el inicio de una investigación sobre la causa del incidente.

"Mi corazón está dolido y lucho por sobrellevar el dolor", dijo Yoon al declarar luto nacional.

El distrito Itaewones una zona popular de vida nocturnade la capital surcoreana. Reportes dicen que en un momento hubo unas 100.000 personas ahí.

Si bien Halloween no es una gran celebración en Corea del Sur en general, Itaewon tiene un ambiente cultural internacional y es el espacio tradicional para la celebración de la Noche de Brujas.

Era el primer festividad sin medidas de distanciamiento social desde el inicio de la pandemia de covid-19.



Muchos jóvenes, algunos con disfraces de Halloween, disfrutaban de la noche en la calle y en los centros nocturnos.

Las autoridades confirmaron que hay extranjeros entre los heridos.

¿Qué se sabe del incidente?

Las autoridades dijeron que están investigando la causa exacta del incidente ocurrido alrededor de las 22:20 hora local (13:20 GMT) de este sábado.

La avalancha humana se dio en una zona elevada, causando un aplastamiento masivo hacia un callejón estrecho, según los primeros indicios.

Varios videos difundidos en redes sociales mostraban a trabajadores de emergencia y asistentes al festival realizando reanimación cardiopulmonar (RCP) a las víctimas, así como rescatistas tratando de sacar a personas atrapadas debajo de otras.

El área se sumió en el caos y la gente quedó horrorizada mientras las víctimas mortales yacían bajo sábanas azules y amarillas.

Jeon Ga-eul, de 30 años, estaba tomando una copa en un bar en el momento en que comenzó el caos.

"Mi amiga dijo 'Algo terrible está pasando afuera'", relató a la agencia de noticias AFP. "Dije '¿De qué estás hablando?' Y luego salí a ver y había gente haciendo RCP en la calle".

La mayoría de los muertos eran adolescentes o veinteañeros, dijo Choi Seong-beom, jefe del departamento de bomberos de Yongsan de Seúl. De los heridos, 19 lo fueron de gravedad y 57 no requirieron atenciones mayores.

Muchas de las víctimas "fueron pisoteadas", según el funcionario.

"En una calle, más de una docena de personas yacían en el suelo, sus cuerpos cubiertos con mantas azules. Luego fueron subidos, aparentemente inconscientes, a ambulancias", relató Jean Mackenzie, corresponsal de la BBC en Seúl.

"Itaewon es uno de los lugares más populares para salir de noche y Halloween es uno de los fines de semana más concurridos del año", explicó.

Sensación de "inseguridad"

Alrededor de 100.000 personas estaban celebrando en la zona la primera fiesta de Halloween sin mascarillas en exteriores desde la pandemia.

Algunos mensajes publicados en redes sociales durante la tarde muestran a varias personas comentando que Itaewon estaba tan lleno que había sensación de inseguridad.

"Muy inseguro en Itaewon en este momento", escribió un usuario de Twitter en el momento en que se cree que comenzó la aglomeración.

Otro advirtió a cualquier persona en el área cercana que debería "considerar irse a casa".

Raphael Rashid, un asistente al festival, le dijo a la BBC que llegó al área hacia las 19:00 y ya había más gente de la que nunca antes había visto en el barrio.

"Hacia las 10 de la noche estaba claro que había demasiada gente y algo ya estaba pasando en ese momento. Había decenas de miles de personas, la mayor cantidad que he visto en mi vida", relató.

"Llegó el punto en que nos aplastaron en el pavimento, hasta tuvimos que invadir la calle donde había autos".

"En ese momento pudimos escuchar muchos bomberos, ambulancias y policías tratando de atravesar la multitud. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando, pero ya había varios agentes desesperadamente pidiendo a la gente que abandonara el área lo antes posible".

Hosu Lee, periodista de la BBC, visitó el lugar de los hechos y dijo haber visto "mucho personal médico y muchas ambulancias llevándose los cuerpos uno a uno".

"Muchos jóvenes se han reunido aquí esta noche. Muchas personas vinieron disfrazadas a la fiesta y al club. He visto mucha gente angustiada y triste", agregó el reportero.

Fotos y videos muestran a trabajadores de emergencia y civiles ayudando a lo que parecen ser personas inconscientes en la calle.

Otro periodista local dijo que se había enviado una transmisión de emergencia a todos los teléfonos móviles del distrito de Yongsan instando a los ciudadanos a regresar a sus hogares lo antes posible debido a "un accidente de emergencia cerca del Hotel Hamilton en Itaewon".

Un testigo, Park Jung-Hoon, dijo a la agencia Reuters que las grandes multitudes eran normales para la celebración de Navidad, pero "esto fue diez veces más grande".

