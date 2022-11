Elisa Carrió opinó sobre el cruce entre Bullrich y Felipe Miguel: «Me da vergüenza ajena»

Elisa Carrió quiso dar su opinión respecto al cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. La ex legisladora fue otra de las representantes de la oposición que criticó la actitud de la exministra de Seguridad. Comparó su amenaza con las formas que tiene el oficialismo. Al mismo tiempo cuestionó a Javier Milei y anticipó que después del Mundial «podemos chocar».

La dirigente de Juntos por el Cambio, que se encuentra fuera de las esferas de la política, se opuso a las formas que utilizó Patricia Bullrich al dirigirse a Felipe Miguel: «Me da pena que estas cosas sucedan. No están honrando a Juntos por el Cambio. Estas formas de violencia son las que nosotros estamos en contra porque es la forma que vimos a lo largo de los años en el oficialismo«, aseguró en LN+.

Sobre el mismo tema reiteró que las discusiones se deben a las aspiraciones presidenciales y que hay algunos dirigentes que se anticiparon en candidatearse a falta de 10 meses: «Me da vergüenza ajena este estilo de disputas. Tengo relación con todos. Los que tienen que gobernar tienen que tener decencia y competencia, las dos cosas», sostuvo.

Otra de las cuestiones de las que dio su visión fue en lo que se avecina para el país. Elisa Carrió vaticinó problemas después del Mundial: «No vaya a ser cosa que tomen a una nación entretenida y cuando termine Qatar, choquemos. Voy a estar preparada para manejar esa instancia institucional. No puedo entrar en las minucias de las disputas mediocres»

Finalmente, como ex diputada, arremetió contra Javier Milei por haber votado contra el Presupuesto 2023 y retirarse sin debatir lo particular del proyecto: «Todo diputado tiene que estar para votar. Si perdió la votación en general, tiene que estar para votar en particular. Si hay aprendices de diputados ¿Se imaginan bancarnos a un aprendiz de presidente?«, sentenció.

