Pullaro a los docentes: "vuelvan a las aulas"

El gobernador Maximiliano Pullaro instó a los docentes a que "vuelvan a las aulas", ante la perspectiva de un nuevo paro ya declarado de Ctera a nivel nacional. Insistió en la necesidad de sostener el proceso de aprendizaje y en las iniciativas que tiene el gobierno para ello, así como las limitaciones presupuestarias para mejorar la propuesta salarial por encima de lo ya cubierto y ofrecido como incremento.



"Tengo entendido que la semana próxima va a haber un paro de Ctera, con lo cual lamentablemente tal vez volvamos a tener paro en la provincia de Santa Fe. Les pido desde lo mas profundo del corazón a los docentes que vuelvan a las aulas. Para nosotros es muy importante que los chicos estén en la escuela, poder apostar a los aprendizajes, a las evaluaciones. Tenemos muchos programas y muchas iniciativas", sostuvo el mandatario este jueves en Santa Fe, en el marco del lanzamiento del Plan Empleo Joven.

Pullaro insistió en que "los chicos tienen que estar en la escuela. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante por saldar la paritaria 2023, que la llevó adelante el gobernador (Omar) Perotti, del 36 % al final del año pasado. Nos dejó esa deuda pero no nos dejó el dinero en una caja para poder pagarla. Nos dejó una provincia que tenía déficit fiscal, hicimos un esfuerzo inmenso entre enero y febrero para poder cubrirla, porque respetamos todos los compromisos que tiene el Estado, y le estamos ofreciendo a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe el 43,6 % de equilibrio de sus ingresos comparativamente al mes de diciembre. Es un esfuerzo inmenso que está haciendo por encima de los recursos el Gobierno de la Provincia", resumió.

El mandatario lamentó que, al sostener que la propuesta de incremento salarial es sólo de un 7 %, los gremios docentes "se olviden del 36 % que termina de pagar nuestro gobierno".

"Hicimos un esfuerzo muy grande, y les preguntamos qué sector de la economía recompuso sus ingresos de diciembre a febrero o marzo en el 43,6 %. Fíjense en las noticias de hoy: Acindar, una empresa de punta a nivel nacional, está suspendiendo actividades y dando vacaciones; las industrias han caído en su capacidad productiva del 64 al 42 %", contextualizó el gobernador.

Sobre esa base, insistió en que "la Argentina está viviendo un momento sumamente complejo y nosotros a las cuentas del Estado las tenemos que cuidar. Por eso vuelvo a pedirles, con mucha humildad, que los docentes vuelvan a las aulas. Y nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos para recomponer los salarios, porque los entendemos".

En tal sentido, no precisó fecha para una nueva convocatoria a reunión paritaria (si bien su realización ya está confirmada), pero volvió remarcar que "estamos dispuestos al diálogo y vamos a seguir charlando, nunca vamos a dejar de dialogar. Creo que fue muy importante y le agradezco a los gremios docentes, que empezamos con la paritaria en la primera semana de enero. Aunque en la cuestión salarial hacemos la oferta que podemos hacer, no podemos comprometernos a algo que en dos meses no vamos a poder pagar, resolvimos un montón de cosas que había en el medio: traslados, pases, infraestructura, intervenimos con más de 800 millones en casi 500 escuelas de la provincia".



A esto sumó que este viernes "vamos a lanzar un programa de infraestructura educativa que se llama Abre Escuela, donde vamos a construir 1000 aulas. Volvimos a ratificar el boleto educativo gratuito, que a la provincia le va a salir más de 1000 millones por mes. Pero lo vamos a sostener porque creemos en la educación", enumeró el gobernador.

Y volvió a dejar sentado que "la provincia, de febrero a febrero, recompuso el salario de los empleados públicos en el 215 %, 30 puntos más que Entre Ríos y Córdoba. Eso sucedió porque había un gobierno que se iba, que había perdido las elecciones y no quería conflictos. Yo entiendo eso, pero esa deuda la terminó pagando nuestro gobierno y eso nos complica los recursos del Estado: no tenemos más para ofrecer, porque no tenemos más recursos".

Con información de El Litoral, sobre una nota de Nancy Balza