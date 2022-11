En el peronismo cuestionaron a Alberto Fernández: «Nadie se hace cargo»

La gestión de Alberto Fernández generó diferentes posiciones dentro del Gobierno. Por un lado, sostienen que el presidente hace lo que puede con los recursos que hay, mientras que, por otra parte, cuestionan algunas de sus políticas económicas y sociales. Esto generó una feroz interna que ahora hasta puso al peronismo en contra del jefe de Estado.

El ex titular de la ANSES y dirigente peronista, Diego Bossio, cuestionó al Gobierno a pesar de su cercanía ideológica. «En la escena del oficialismo hay peleas descarnadas. La situación es compleja. Y es compleja, fundamentalmente, porque no hay un orden político o un norte», afirmó el exfuncionario que trabajó junto a Cristina Kirchner.

«Hoy parece ser el Frente de nadie. Nadie se hace cargo del proceso. A mí me llama poderosamente la atención el nivel de las críticas de una parte importante de la coalición gobernante. Pero no es solamente el nivel de las críticas, porque muchas veces las críticas pueden ser bienvenidas para construir desde el disenso. Las acciones me asombran: el no votar, el no dar quórum, el cuestionar aspectos sustanciales de un Gobierno», arremetió.

Además, recordó que «hay un proyecto político que iniciaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y no tienen diálogo. Eso daña la credibilidad, la estabilidad y, fundamentalmente, la relación con la gente». Siguiendo con la sintonía política, pidió una «profunda renovación» dentro del peronismo que encabeza el presidente. «Tenemos que repensar el peronismo y proponerles un futuro a los argentinos. El peronismo dejó de producir clase media», analizó.

Más críticas

Por último, Diego Bossio se enfocó en la inflación, un fenómeno que el Gobierno no pudo controlar y que hoy afecta a toda la sociedad por igual. «Con una inflación del 100 por ciento es imposible que se ordene la economía, es imposible que se pueda tener perspectivas de crecimiento. Empiezan las dificultades en cualquier familia. Necesitamos un peronismo que esté al servicio de la Argentina, no la Argentina al servicio del peronismo», concluyó según NA.

* Para www.elintransigente.com