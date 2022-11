Martínez y Moreau salieron al cruce de Guzmán: "Continúa eligiendo el camino de la imprudencia"

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y el diputado nacional Leopoldo Moreau salieron al cruce del ex ministro de Economía Martín Guzmán luego de las críticas que realizó el exfuncionario nacional contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner.

"Lamentablemente Martín Guzmán continúa eligiendo el camino de la imprudencia en sus actos y la soberbia en sus declaraciones", apuntó Martínez, luego de que el extitular del Palacio de Hacienda afirmó en una entrevista que durante las negociaciones con el FMI "Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso" y Cristina "se corrió".

En su cuenta de Twitter, Martínez agregó: "Si realmente desea contribuir a que la Argentina pueda ponerse de pie, sus aportes deberían ser constructivos y alejados de toda descalificación".

Por su parte, Moreau destacó: "Guzmán omite su responsabilidad o irresponsabilidad en llevar adelante una negociación con el FMI que resultó pésima. De entrada debió suspender los pagos de intereses y capital de la deuda hasta arribar a un acuerdo con una línea de vencimientos de más largo plazo, intereses más bajos y sin sobrecargos".

"Además, entregó indiscriminadamente dólares a valor oficial a empresas privadas para que pagaran sus auto préstamos y no frenó la sangría de lo que después conocimos como el 'festival de importaciones'. Después de comerse casi 30 mil millones de superávit comercial llegamos con las reservas del Banco Central exhaustas al final de ese pésimo derrotero de negociación con el Fondo y quedamos en una situación de debilidad que el FMI supo aprovechar en su favor para imponer sus condiciones. El resto es historia conocida", agregó el diputado en su cuenta de Twitter.

"Donde hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión es unos días antes del acuerdo con FMI. Cuatro días antes del acuerdo se cortan todas las líneas de comunicación conmigo. No me atendía, o el secretario tampoco me atendía, la gente de su entorno con la que venía hablando. Entonces mandaba la información directamente por mensaje a alguien clave de su entorno", relató Guzmán el viernes en diálogo con Neura.

Y subrayó: "Nunca más hablé desde ese momento. Faltaban cuatro días para acuerdo o default. En ese momento Alberto gobernó, él sí condujo. En ese momento Cristina se corrió y eso tuvo implicancias para toda la gestión que vino a posteriori".

Sobre el entonces presidente del bloque, Máximo Kirchner, el exministro de Economía afirmó que el líder de La Cámpora "no está capacitado para ejercer el poder de una manera responsable".

"Me enteré de la renuncia de Máximo Kirchner en el Congreso cuando vi la carta. Me enteré de que una parte de nuestro propio frente votaba en contra del acuerdo del FMI cuando eso ocurrió", recordó.

Y resumió: "Afectó a la Argentina, no a mí. Impacta en las expectativas, en la estabilidad política, en la capacidad de gestionar. Estuvimos un semestre gestionando un programa que la líder del frente no apoyó. Cuando se da esta situación entre nuestro frente y votar en contra del acuerdo con el FMI, toda la gestión queda afectada".

Con información de www.ambito.com