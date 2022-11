Inflación: para Dujovne la solución es "muy clara" y propone una salida

El ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne vaticinó este martes que la Argentina "va a estar peor" en 2023, y consideró necesario un "programa fiscal contundente" para lograr que la economía pueda estabilizarse. Además defendió el acuerdo con el FMI y opinó sobre la gestión del ministro Sergio Massa al frente de la cartera de Economía.

Según el ex funcionario: "Las condiciones climáticas están mostrando una elevada probabilidad de una sequía importante, ya lo vemos en el trigo, esperemos no tenerlo en maíz y soja. Pero si llega a ocurrir, la oferta de divisas va a ser menor y la cantidad producida va a ser menor. Vamos a tener entonces una contracción en el PBI, la economía va a decrecer".

"Como no estamos enfrentando el problema fiscal y estamos emitiendo dinero y no tenemos otra fuente de financiamiento, la inflación va a ser más elevada, porque además hay muchos vencimientos de deuda del Tesoro en pesos, que probablemente el Banco Central va a ir comprando en el mercado", añadió.

Para Dujovne, la solución a estos problemas "es muy clara" y dijo: "El Gobierno necesitaría un programa fiscal contundente que cambie las expectativas. Pero no quiere, no puede o no sabe hacerlo. Es lo que hoy necesitamos y es lo único que daría vuelta esta situación".

"Cuando uno va a una velocidad de 100% anual en la inflación eso nos está mostrando el síntoma de algo complicado. Una situación fiscal grave donde el déficit es muy elevado. Además, se va produciendo otro fenómeno que es que la gente cada vez quiere menos pesos en el bolsillo", alertó el economista, en declaraciones a LN+.

También se refirió a la intención del ministro de Economía, Sergio Massa, de bajar la inflación al 3% mensual a partir de abril próximo. "Creo que están tratando de conducir las expectativas hacia ese nivel, pensando que de alguna manera se puede reconstruir la demanda de pesos, pero sin una señal muy potente desde el punto de vista de la política económica, es muy difícil que baje. Hay voluntarismo y una decisión objetiva de guiar las expectativas hacia abajo. Pero no hay ningún dato objetivo de la realidad que nos indique que hoy eso va a pasar", evaluó el ex ministro de Mauricio Macri.

Además, aseguró que la economía "está entrando en una recesión. Los salarios están perdiendo contra la inflación, la inversión se está frenando, porque para producir hay que importar y el Banco Central hoy tiene prohibidas las importaciones, entonces es muy difícil pensar que la actividad se va a seguir expandiendo. Están jugando con fuego. Lo más impredecible de todo esto es cómo reacciona el sector privado".

Sobre el desempeño de Massa al frente de Economía, apuntó: "Vi algunos movimientos hacia una visión más pragmática del manejo de la cuestión económica con respecto a lo que venía llevando adelante el ex ministro Martín Guzmán. Pudo navegar una crisis con la deuda en pesos ofreciendo bonos que se acomodaban a la demanda del mercado en ese momento. Puso un pie en el gasto público, pero atrasar pagos por un tiempo no es resolver la cuestión fiscal y hoy la Argentina tiene un problemón".

Sin embargo, sobre su rol actual en la cartera, disparó: "Si Massa fue un plomero, puso un chicle en un caño para taparlo. El chicle no aguanta, hay que cambiar las cañerías", ironizó.

Sobre el préstamo con el FMI, Dujovne defendió su decisión: "Claro que volvería al Fondo. Mirá lo que ocurre cuando hay déficit y se emite dinero. Cuando uno tiene déficit fiscal las alternativas son emitir deuda, usar las reservas del Banco Central o emitir dinero. El FMI fue creado para esto, si es tan dañino deberíamos irnos de la entidad. Nosotros el dinero del Fondo lo usamos para ir corrigiendo la situación fiscal sin entrar en el impago de deuda que es algo muy grave".

Con información de www.ambito.com