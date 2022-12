Maximiliano Pullaro: "Perotti era el jefe de una asociación ilícita"

El diputado provincial Maximiliano Pullaro avisó temprano, a principios de 2022, que será candidato a gobernador en 2023. A contramano de los sectores políticos que lo observan apurado y desbocado, él les devuelve un “vagos” y “no militantes”. En un diálogo de cierre de año admite que le hubiera gustado avanzar más con la construcción del frente de frentes, ansía concretar una interna potente en el no peronismo y reitera sus críticas hacia el socialismo. Para el gobernador Omar Perotti, tiene el peor dardo: “Era el jefe de una asociación ilícita”.

-Arrancó el año con el objetivo de cerrar el frente de frentes. ¿Avanzó o no?

-Se va a materializar el año que viene con el cierre de alianzas. El radicalismo puso todo el esfuerzo y el compromiso que había asumido con los afiliados, de construir un frente político amplio que nos permita ganarle al kirchnerismo conservador que gobierna. En eso estamos y en eso vamos a trabajar hasta el último día. No se avanzó tal vez como hubiésemos pensado, también la realidad es que la fecha de elecciones hasta ahora es una incertidumbre, con lo cual se dilató todo dos o tres meses.

-¿Le sigue interesando esa construcción o ahora prefiere priorizar JxC?

-No, JxC es la alternativa, pero tenemos que trabajar para integrar a todos los partidos políticos adentro que coinciden en un programa de gobierno, al PDP, al partido Creo, al Partido Socialista, al GEN, a todos los partidos políticos que hoy no están en JxC.

-¿Llevarlos a JxC?

-Será un debate que tengamos que dar, fundamentalmente del nombre y del programa de gobierno.

-Entonces no descarta que la propuesta sea agrandar JxC.

-Lo tenemos que debatir entre todos los partidos políticos, el objetivo es ganar el gobierno de la provincia. El socialismo integra JxC en la mayoría de las provincias.



-¿Por qué se rompió todo con el socialismo?

-Porque nosotros tenemos una posición muy nítida contra el peronismo en la provincia y bajo ningún concepto vamos a tener ningún tipo de acuerdo con Perotti y su banda, máxime en cargos de la justicia. Fue una posición pública que tuvimos como sector y como partido.

-¿El socialismo sí tuvo un acuerdo con Perotti?

-¿Por qué cree que juega así el socialismo?

-No tengo idea, nosotros partimos de la base de nuestra nitidez en la oposición a un gobierno que entendemos que es el peor gobierno que tiene la provincia y en ese sentido no vamos a acordar cuestiones que no sean institucionales.

-¿Imagina al socialismo jugando por afuera en el marco de este supuesto acuerdo con Perotti?

-No. Primero, yo no dije que tiene un acuerdo con Perotti, dije que se acordó puntualmente en este caso con un sector del PS, ni siquiera todos. No veo que tengan un acuerdo con Perotti, será debate interno del socialismo, creo que esa cuestión está superada. Espero que el PS pueda estar dentro del frente político que queremos armar y para eso trabajamos, vamos a trabajar hasta el último día, hasta el minuto cero en la constitución del frente político.

-En política se suele decir que el que arranca temprano después no llega a la bandera a cuadros...

-Eso lo dicen los que no militan y los vagos.

-¿Por qué se lanzó tan temprano?

-Desde que tengo 16 años que quiero ser gobernador de Santa Fe. Desde ese momento empecé a trabajar en un partido político que tenía que ser alternativa al peronismo y siempre trabajamos en el espacio no peronista más potente que tuvo la provincia. No es que me lancé, sino que entendimos como espacio político que teníamos que empezar a trabajar desde febrero en un programa de gobierno, sumar volumen, capital político y académico que nos permita saber qué vamos a hacer en cada una de las áreas de gobierno y después armar equipos que puedan gestionar. Tenemos un claro diagnóstico de lo que sucede en cada una de las áreas de gobierno, desde febrero hicimos cientos de reuniones de trabajo sobre seguridad, justicia, educación, producción, salud, infraestructura. Ningún sector o partido político puede mostrar que hizo lo mismo y lo hicimos con mucho convencimiento de que hay que ser serios y para gobernar hay que saber qué hacer.

-¿Necesita sí o sí una interna potente el no peronismo?

-Queremos y vamos a trabajar para, primero, posicionarnos dentro de la interna y ojalá que haya competencia para que haya matices de trabajo y de miradas. Yo soy candidato a gobernador y a nuestro grupo político nada lo va a detener de trabajar por ese objetivo.

-¿Ve a Carolina Losada y a Pablo Javkin compitiendo por la gobernación?

-Espero que todos quienes pretenden tener una provincia diferente y no logran sintetizar con nosotros compitan en una primaria dentro del frente que queremos armar.

-Según sus características particulares, Javkin con la situación compleja de Rosario y Losada con su estadía en Buenos Aires, ¿los imagina en la cancha?

-No me puedo guiar porque mis características personales de recorrer la provincia, una vez por mes, llegar a todos los departamentos y estar con los dirigentes y recorrer fiestas y armar equipo técnico y estar en medios de comunicación, no son las de los demás. Es una definición que le corresponde tomar a ellos. Mi forma de trabajo es diferente, yo armo equipos, armo proyectos y trabajo mucho dentro de una organización política. Tal vez los demás entiendan una cuestión diferente y definan que son candidatos a último momento, pero ni lo veo ni lo dejo de ver, será una definición que tengan que tomar los demás grupos. Sí dialogamos con ellos, yo dialogo muchísimo con el grupo de Julián Galdeano, con el partido Creo, con el PS. Menos con Perotti, hablamos con todos.

-Lo critican por su estilo, un tanto desbocado y de fighter permanente. ¿Es parte de la estrategia?

-Hay que ser muy claros y la sociedad tiene que entender siempre dónde estamos parados, siempre hay que defender la institucionalidad de la provincia. El gobernador Perotti cruzó muchos límites que no se habían cruzado nunca en la democracia santafesina, rompió todos los canales institucionales con la Legislatura, también con la Justicia, nos mandó a espiar, a perseguir, nos mandó a hacer operaciones políticas y judiciales. Por supuesto que te dejan en ese lugar plantado a menos que no tengas carácter o no tengas amor propio, yo no podía estar en otro lado.

-Es querellante en la causa contra el exministro Sain. ¿Hasta dónde considera que puede escalar el tema?

-El jefe de la asociación ilícita era el gobernador Perotti. Sain cuando esté preso va a hablar y va a decir quién era el que lo mandaba, como ya lo dijo en la audiencia imputativa.

Por Pablo FORNERO , para Letra P

-Claramente. Hay militantes políticos peronistas y socialistas que hoy son jueces. Digo, no fue todo el socialismo, fue un sector. lo dijimos públicamente y estamos dispuestos a dar vuelta a la hoja.