“Un puñal por la espalda”: Mauro Icardi se sintió traicionado por la relación de Wanda Nara y L-Gante

Mauro Icardi se sintió traicionado tras la confirmación del romance entre Wanda Nara y L-Gante. “Un puñal por la espalda”, fue la frase que trascendió desde el círculo íntimo de la familia.

Al aire de Mitre Live, Juan Etchegoyen contó el detrás de escena del cumpleaños de la empresaria. “Wanda cumplió años este fin de semana y la pasó con sus seres queridos, hasta estuvo su papá Andrés y compartieron una foto de la reconciliación”, dijo el conductor a modo de contexto.

Acto seguido, el periodista señaló que el delantero del Galatasaray fue parte del festejo, pero que se mostró “abatido y bajoneado porque continúa enamoradísimo de Wanda”. “Lo que me decían es que él no entiende bajo ningún punto de vista la relación de su ex con L-Gante. Me dijeron que Icardi habría sentido un puñal por la espalda”, agregó.

A modo de cierre, Etchegoyen aseguró que Icardi entendió que su historia de amor con la mamá de sus hijas está concluida, pero que no quiere conocer a nadie. “Está haciendo el duelo”, sentenció.

El día que Wanda Nara confirmó su separación de Icardi y alimentó rumores de romance con L-Gante

A fines de septiembre, después de confirmar su separación de Icardi, la mediática comenzó a mostrarse con L-Gante, a quien contrató para que fuera el modelo de su marca deportiva. Entre reunión y reunión habría surgido más que una amistad y él hasta le compuso una canción, a la que llamó “El último romántico”.

El videoclip de alto voltaje que grabaron no le cayó nada bien al futbolista, que criticó el vínculo que tenían y acusó a Wanda de ser el hazmerreír de todo el mundo. También la tildó de mala madre, ya que se ausentó durante un mes de su casa para trabajar en Buenos Aires.

Fuente: TN