Wanda Nara mandó al frente a Mauro Icardi y sorprendió al revelar cuál es el tema de discordia en la pareja

Wanda Nara habló de su relación con Mauro Icardi y sorprendió al revelar cuáles son los temas de discordia en la pareja. “Si me peleo por algo, es por el comentario de ‘qué necesidad’ o ‘qué ganas’”, sostuvo en referencia a la reacción del futbolista cuando la ve irse a trabajar.



La empresaria estuvo invitada al streaming de Sería increíble (Olga), donde habló de su presente. Al referirse a cómo es ser la pareja de un futbolista, dejó en claro que ella no coincide con lo que usualmente se espera, porque apuesta a que todas puedan realizarse como personas más allá de su relación sentimental.



“Mi gran pelea con Mauro es porque yo trabajo claramente. O sea, a él le encantaría que yo no lo haga, le parece que es innecesario. A veces me ve levantarme temprano y me dice ‘qué necesidad’”, reveló.

Tras destacar que ella cada vez abarca más responsabilidades y que además de empresaria, es conductora y cantante, Nati Jota quiso saber si lo que le dice el delantero del Galatasaray lograba desalentarla. “No, pero me hace comentarios que me rompen las pelotas. Si me peleo por algo, es por el comentario de ‘qué necesidad’ o ‘qué ganas’”, sentenció.

