Más tensión en el Gobierno: La Cámpora cree que en Casa Rosada “festejan” el renunciamiento de CFK

El renunciamiento de Cristina Kirchner a una candidatura nacional en 2023 sumó más tensión en el Frente de Todos, y sobre todo, entre el kirchnerismo y el entorno de Alberto Fernández. En un tiro de elevación contra el Presidente, La Cámpora expresó su bronca en las redes sociales porque, desde Casa Rosada, dejaron trascender que la decisión de la vicepresidenta mejoraría las posibilidades de reelección del actual mandatario.

La diputada nacional Paula Penacca, dirigente camporista, fue la encargada de plantar el mensaje. “Cristina no va a ser candidata por la persecución, el hostigamiento y la proscripción a la que la sometió la mafia judicial y mediática. En la Casa Rosada parece que lo festejan porque aumenta las chances electorales de Alberto. Qué triste que además lo digan en un off”, dijo desde su cuenta personal de Twitter.

Penacca descargó su bronca ante un artículo periodístico con trascendidos de funcionarios cercanos de Alberto Fernández, donde se ratifica la vocación de reelección del Presidente en 2023 y deslizaron el malestar en el entorno presidencial por las ausencias en el acto por los tres años de gestión.

El mensaje de Penacca fue compartido por otros referentes de la agrupación de Máximo Kirchner, a través de la misma red social. Entre los que adhirieron a la crítica contra el albertismo, figuran el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el senador nacional Martín Doñate, y la legisladora porteña Lucía Campora.

El off the récord periodístico, a lo largo de la gestión del Frente de Todos, se convirtió en un foco de tensión en la interna, y esta vez no fue la excepción. La última crisis en relación a esta estrategia de comunicación del entorno presidencial desembocó en la renuncia del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Ahora bien, el reciente reproche de La Cámpora es apenas un síntoma más de los fuertes conflictos y desacuerdos en la coalición gobernante, y sobre todo, de la oposición interna que encabeza la organización.

La saga de desafíos al poder de Alberto Fernández se vio también este lunes, en el acto por el tercer aniversario de su gobierno con 500 invitados. Sin embargo, en un claro gesto político, hubo ausencias destacadas tanto desde el massismo como del kirchnerismo. No estuvieron presentes dirigentes de renombre que integran el gabinete nacional, como los camporistas Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, Luana Volnovich, titular del PAMI, entre otros. Ni gobernadores relevantes en la estructura de la coalición, como Axel Kicillof.

En la actividad oficial, Alberto Fernández prometió que va a poner al frente de la campaña electoral del próximo año, y eludió dar señales si se va a correr o no de la competencia. “Les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión para que, en diciembre de 2023, el Presidente o Presidenta que asuma sea uno de nosotros”, dijo el jefe de Estado.

Con un enigmático mensaje, La Cámpora dio una respuesta “virtual” a ese acto institucional. Desde la cuenta de la agrupación, reprodujeron un tramo del discurso presidencial en el que el Presidente apoyaba el acuerdo firmado con el FMI (rechazado por el kirchnerismo) y enumeraba “el aumento del Presupuesto en salud, en educación, en ciencia”, impulsado desde su gestión.

Para La Cámpora, el acuerdo con el organismo multilateral implica un sendero de ajuste de la economía. La publicación no contenía nada más que las palabras del Presidente.

Desde hace tiempo que la relación entre este sector del kirchnerismo y Alberto Fernández está rota. Sobre todo con su principal referente, Máximo Kirchner, quien no habla con el mandatario desde su renuncia a la banca como jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos. El intento de atentado a Cristina Kirchner, en su casa de Recoleta, tampoco descomprimió las fisuras internas.

Con información de www.infobae.com