Pullaro: “Coincido con muchos objetivos que tiene Milei"

Maximiliano Pullaro destacó este sábado por la mañana que comparte mucho de los objetivos del gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

“Coincido con muchos objetivos que tiene Milei que tiene que ver con sanear el Estado nacional. Es imposible que una economía se sostenga gastando más de lo que ingresa. Te fundís. El Estado no se funde pero genera déficit, que se financia con emisión o con créditos internacionales y genera altos niveles de inflación”, aseguró el gobernador santafesino en diálogo con Bigote Agosta por LT8.



En ese sentido, el mandatario provincial señaló que “en Milei miró más el fondo que las formas, aunque incomodan. Por ejemplo, no es una persona que dialoga mucho y tiene expresiones que acá no estamos acostumbrados. Pero el fondo es el objetivo que persigue, que es un Estado saneado y que Argentina pueda tener crecimiento económico”.

Pullaro también dejó en claro que cuando hubo que salir a cuestionar, desde el gobierno santafesino se lo hicieron saber a Nación. “Fundamentalmente cuando afecta a nuestra provincia. Cuando nos sacó el FONID nos manifestamos, los subsidios a los transportes y las retenciones también”, manifestó.

Para cerrar el tema de vínculos con Milei, Pullaro declaró: “Tenemos que construir una relación seria. En donde la provincia le lleve indicadores y le proponga políticas públicas cuando entendemos que no están haciendo como creemos que se deben hacer”.

Obras

Al ser consultado por la inversión en obra pública, el gobernador santafesino focalizó en que la provincia no acompañó la decisión de frenar las inversiones nacionales. En contrapartida, destacó: “Las obras provinciales hemos retomado las que se había paralizado en la última etapa de la gestión anterior”.



Y anticipó: “Estamos empezando a planificar una nueva inversión en obra pública, fundamentalmente para llevar adelante una economía anticíclica en un momento de recesión económica e inflación nos permita sostener a los trabajadores de la construcción, que son unos 40 mil en la provincia. Vamos a invertir alrededor de $ 400 mil millones en 2024 en esta materia”.

¿Reforma de la Constitución?

En otro tramo de la extensa entrevista que tuvo lugar este sábado, al mandatario santafesino le preguntaron por la reforma de la Constitución provincial. “No negamos la importancia pero no es la prioridad”, aclaró.

“Es importante pero no está en mi cabeza ni agenda política. Como gobernador estoy concentrado en dedicarle todas las horas de trabajo en los temas de agenda: seguridad pública, educación y producción. Y sumemos las finanzas de la provincia en términos generales”, amplió Pullaro sobre el tema.

Corazón productivo

Al mismo tiempo, el gobernador habló sobre el rol fundamental de Región Centro para sacar adelante al país. “”Somos 8.960.000 personas, de las cuales dos millones trabajan en el sector privado. Más de 500 mil estudiantes. La potencia que tiene es inconmensurable, es el motor de la producción del país”, remarcó.



Y opinó: “Cambiar esa ecuación tan perversa que es que provincias productores aportamos para sostener espacios geográficos improductivos de la Argentina”.

En esa línea, consideró que Santa Fe debe empezar a tallar en el debate sobre la hidrovía. “Tenemos un programa y un plan. Entendemos que Santa Fe tiene que liderar pero acompañados con las provincias de la región litoral que compartimos el río Paraná como Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Juntos tener una mirada de qué hacer con el río”.

Seguridad, como política de Estado

Cuando se le consultó por la violencia en el sur provincial, con eje en Rosario, Pullaro contestó: “Le ha dado a la seguridad una prioridad absoluta. Es el mandato que me dio la gente, trabajar para mejorar los niveles y estándares de seguridad”.

Y puntualizó sobre el rol del policía. “Hay que trabajar muchísimo en la formación, el entrenamiento y el reentrenamiento de nuestros jóvenes, hombres y mujeres que quieren y van a ser policías de la provincia. Estoy muy esperanzado en las generaciones que vienen. Vamos a tener una mejor policía”, aseguró.

Al mismo tiempo, dijo que “respecto a la violencia no estamos bien. Durante muchos años, la violencia creció en Rosario. Hubo altibajos, se trabajó en algunos momentos mejor y en otros peor. Pero yo tengo la determinación de llevar adelante altos niveles de control, que permitan mostrar indicadores de baja considerable de la violencia. No es un lapso corto sino en dos años aproximadamente, con lo cual es una carrera importante”.

Por último, remarcó el trabajo de la fiscalía. “El MPA está mucho mejor. La Dra. Vranicich está siendo un gran trabajo. La intervención del Dr. Merlo ha dado rápidamente buenos resultados. Siento que tengo un acompañamiento de la Justicia en las cosas que estamos llevando adelante”.

Premio a docentes

Pullaro no esquivó la pregunta sobre el debate que se desató sobre el plan Asistencia Perfecta, que consiste en premiar a los maestros que no falten a sus trabajos. “El ausentismo (docente) es un problema en la provincia de Santa Fe. En el 2023 hubo un 32% de ausentismo, es altísimo. Se llevó un cuarto del presupuesto de Educación”, aseguró el gobernador.

“Con los niveles de control que empezamos a tener logramos una reducción en estos primeros 45 días y con ese ahorro entendimos que había que haber un premio que llamamos Asistencia Perfecta”, resaltó.

Con información de El Litoral