Le pidieron la renuncia al titular de la Unidad de Gabinete de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia sufrió la primera baja entre sus funcionarios: le pidieron la renuncia a Diego Guerendiain, mano derecha de Mariano Cúneo Libarona y titular de la Unidad Gabinete. La explicación formal fue “motivos personales”, pero fuentes consultadas señalaron que había malestar sobre su función y que esa situación llegó a oídos del presidente Javier Milei.

Guerendiain arribó a la cartera de la mano de Cúneo Libarona. De hecho, el ministro lo ungió rápidamente como su jefe de Gabinete y hasta se anunció que sería el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, algo que no ocurrió. Después de varios meses, el Gobierno designó en ese puesto clave al viceministro Sebastián Amerio.

Un detalle llamó la atención en los últimos días: el 11 de abril Guerendiain fue designado al frente de la comisión de inteligencia artificial del Ministerio de Justicia, pero apenas unos días después, esa decisión fue revocada y fue puesto al frente de ese programa el Director Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Fernando Horowitz. Todo quedó plasmado en el Boletín Oficial el 7 de mayo.

Según trascendió, el malestar creció con el funcionario porque los rumores indican que se habría movido por tribunales hablando con jueces en nombre del Gobierno cuando nadie le había encomendado la tarea. Incluso, esas versiones señalan que una de las situaciones que más ruido generó fue con el caso AMIA. “Esa situación llegó a oídos del Presidente”, explicaron las fuentes consultadas.

La noticia de la renuncia fue confirmada a Infobae por tres fuentes distintas. La explicación oficial señaló que la desvinculación fue el 11 de mayo, sábado, y se debió a “motivos personales”.

La misiva, dirigida a Cúneo Libarona, sostiene: “me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, con efecto a partir del 13 de mayo, debido a circunstancias personales. Ha sido un honor servir en este cargo y contribuir a su lado en la gestión del Ministerio de Justicia durante este tiempo de intensa e incansable actividad. No fue solo la amistad de 30 años que nos une y que sin duda continuará, lo que me llevó a aceptar la propuesta para que lo acompañe desde un lugar tan cercano sino la firme convicción en los objetivos, la transparencia y la responsabilidad con la que entendemos que debe encararse la función pública en esta área que tanta pasión nos genera. Aprecio profundamente la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y dedicado, así como la confianza que se me otorgó para desempeñar tan alta función en el Ministerio”, dijo. Insistió en manifestar al ministro su “enorme gratitud”.

El día lunes, Cúneo Libarona estuvo en la ciudad de Viena para presentar el proyecto de reforma integral del Poder Judicial que impulsa el Presidente Javier Milei. El funcionario habló ante un foro de las Naciones Unidas (ONU) y detalló los aspectos centrales de las modificaciones que su equipo diseñó con la anuencia del Jefe de Estado. Su discurso estuvo estructurado en cinco ítems y desplegó una serie de 10 puntos con los temas que el gobierno nacional pretende aplicar en materia judicial, entre los que sobresalen la implementación del sistema acusatorio en los procesos penales, creación del Régimen Penal Juvenil, ley antimafia y contra la corrupción.

Con información de www.infobae.com