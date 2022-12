Cuatro gobernadores se diferenciaron de la pelea por la coparticipación: “Esos recursos van a la provincia de Buenos Aires”

Los gobernadores Omar Gutiérrez, de Neuquén; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Arabela Carreras, de Río Negro; y Gustavo Sáenz, de Salta, emitieron este viernes un comunicado en el que criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la disputa por la coparticipación entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. A su vez, se desmarcaron de la misiva que suscribió el presidente Alberto Fernández y otros 14 mandatarios provinciales.

“Los gobernadores que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación en su conjunto”, sostienen los gobernadores en el documento.

Se trata de cuatro provincias gobernadas por partidos provinciales, que no integran formalmente la coalición del Frente de Todos (como tampoco la de Juntos por el Cambio). Si bien suelen tener posicionamientos en sintonía con la Casa Rosada -aunque no siempre-, son territorios que optan por sostener frentes partidarios subnacionales. “Nosotros somos gobiernos provinciales y decidimos por nosotros”, le dijo a Infobae un asesor cercano a uno de los gobernadores firmantes. “Somos gobernadores de partidos provinciales. No somos ni peronistas, ni radicales ni Juntos por el Cambio (JxC)”, aclaró en la misma línea uno de los gobernadores ante la pregunta de este medio.

En ese contexto, los cuatro gobernadores no acompañaron el comunicado que impulsó el jefe de Estado. No obstante, decidieron avanzar por su cuenta en un texto crítico del fallo cortesano. Los gobernadores hicieron un repaso somero sobre la historia reciente del traspaso jurisdiccional de la policía a la Ciudad en 2016. “Es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”, detalla el comunicado de los cuatro mandatarios.

En diálogo con Infobae, Herrera Ahuad explicó que la idea del comunicado “tiene que ver con el hecho de que los recursos deben ser para todas las provincias y no sacarle a uno para darle al otro. Porque actualmente esos recursos van a la provincia de Buenos Aires”.

Herrera Ahuad estuvo presente ayer en el cónclave en Casa Rosada. Sin embargo, no suscribió el comunicado con los otros 14 gobernadores. “Asistí a la reunión por una razón institucional, porque fui invitado. Eso no significa que adhiera taxativamente a un comunicado”, se diferenció el misionero ante la pregunta de este medio.

Al finalizar el cónclave en Balcarce 50, Sánez, Carrera, Herrera Ahuad y Gutiérrez se contactaron telefónicamente y decidieron pergeñar un comunicado distinto. Luego de algunos minutos de deliberación, la misiva se redactó y se difundió. El comunicado es un instrumento político con el que los mandatarios tomaron distancia de la postura de Fernández.

En cuanto a la posición del Gobierno de desacatar el fallo de la Corte, el gobernador de Misiones se mostró en desacuerdo con esa actitud política: “Yo respeto a las instituciones. Puedo estar o no de acuerdo con el fallo, pero soy muy respetuoso de las decisiones y los fallos”.

Por otro lado, los mandatarios destacaron que cada provincia debe costear las fuerzas de seguridad subnacionales con recursos propios. “Es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía”, agrega el comunicado en otro punto.

“Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas”, insiste la misiva. Más adelante, el texto cuestiona que el dinero discutido haya sido asignado sólo a Axel Kicillof, gobernador bonaerense: “Esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos, deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”.

En ese sentido, Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén plantean que si el Presidente decide no cumplir con la orden de la Corte, “los fondos que se le quitaron a CABA se tiene que distribuir equitativamente entre todos”. Los cuatro gobernadores disidentes no conciben “justo” que ese porcentaje coparticipable haya tenido como destino las arcas de La Plata, para costear a la Policía Bonaerense.

Sin embargo, en el fallo, los magistrados argumentaron que “la participación aquí discutida no afecta la coparticipación de las provincias”. Es un punto en el que Fernández manifestó ayer su desacuerdo. “Sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a CABA se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, determinó el fallo.

Cabe recordar que el fallo de la Corte Suprema ordenó que el Gobierno destinara el 2,95% de los fondos coparticipables a CABA. Fue a partir del litigio entre la Ciudad y Nación por la decisión de Alberto Fernández en 2020, que decretó un recorte del porcentaje de coparticipación que se destinaba a la Ciudad. Ese dinero había sido otorgado a CABA durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se concretó el traspaso de la policía para conformar la fuerza de seguridad porteña.

Por estas horas, un grupo de 16 vicegobernadores firmaron un tercer comunicado cuestionando la sentencia del máximo tribunal. “Manifestamos nuestra absoluta desaprobación del fallo de la Corte Suprema”, señala el documento. Está firmado por los vices de La Rioja, Tucumán, Catamarca, La Pampa, Jujuy, San Luis, Chubut, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos, Buenos Aires. También firmó Antonio Morocco, vicemandatario de Salta, pese a que Saenz, el gobernador salteño, había tomado otra posición en el documento que rubricó junto a sus pares de Misiones, Río Negro y Neuquén.

* Para www.infobae.com