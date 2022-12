Rosario: le rompieron la ventanilla del auto y le robaron a “Picolino”, un gato con leucemia

La inseguridad en Rosario no cesa y cada día cruza nuevos límites. Esta vez la víctima fue Jorgelina Omegna, una mujer de 55 años que este martes por la tarde sufrió el robo de Picolino, un gato adulto que padece leucemia felina y que actualmente afronta un costoso tratamiento. “No tiene valor para nadie más que para nosotros”, expresó la mujer.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en las calles 27 de febrero y Fraga, en cercanías al cementerio La Piedad, en la ciudad santafesina. Jorgelina llevaba a su gato a su control veterinario, cuando un ladrón rompió el cristal de una de las ventanillas de su vehículo y se llevó el bolso transportador en el que viajaba Picolino.



Al momento del robo, el bolso transportador del felino se encontraba en la alfombra de la parte trasera del automóvil, debajo del asiento acompañante. La mujer únicamente portaba una riñonera con su celular y el dinero justo para abonar la consulta médica de su mascota. “Deben haber pensado que era una cartera o algo de valor”, dijo Omegna a Infobae.

Según informaron vecinos de la zona, los ladrones huyeron en una moto a contramano para la zona oeste, con el gato en su poder.

“Todavía no tengo ninguna noticia. Estoy yendo con mi hijo para ver si hago la denuncia policial, para ver si pueden dar con la cámara que está en la Avenida Provincias Unidas y 27 de febrero, que es por donde las motos salen en contramano, para ver hacia qué lado se dirigen”, explicó.

Lo único que quiere Jorgelina es recuperar a su gato. Es de color gris, de tamaño pequeño y con algunas partes del cuerpo sin pelo. Cuando fue robado se encontraba dentro de un bolso negro cerrado, con lunares blancos, el mismo que utilizaba todas las semanas para visitar a su veterinario y continuar con su recuperación.

“A la tarde nos vamos a acercar a la zona para tratar de distribuir folletos y entregárselos a la gente para ver si alguien lo ve”, expresó Omegna a este medio.

La mujer, quien ofrece recompensa, pidió comunicarse con ella a las redes sociales de Picolino o a su celular personal para aportar cualquier tipo de información. “Lo único que quiero es rescatarlo con vida para darle una oportunidad y que todo este tratamiento, este sacrificio que hicimos durante este tiempo, llegue a un final feliz”, aseguró.

Te puede interesar: Megaoperativo en Bolivia para hallar a “Tito”, un gato que se perdió en un vuelo

Desde hace dos años el gato afronta un extenso y costoso tratamiento para luchar contra la leucemia y también contra el virus de la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF). En abril, para hacer frente a los gastos y contribuir a mejorar el estado de salud de su mascota, su dueña decidió crear una cuenta de Instagram en la que realiza diversos sorteos y rifas.

A mediados de año, cuando el animal sufrió una recaída, Jorgelina y su familia gastaron alrededor de $11.000 semanales en medicamentos, estudios e inyecciones.

Asimismo, en una entrevista al canal local El Tres, Jorgelina afirmó que no es la primera vez que sufre un robo de este tipo: “Hace cinco años, en la entrada a Rosario, al frente del casino, me abrieron el vehículo. Mi perro salió al autopista y lo atropelló un auto. Las cosas materiales son las que menos me importan”, sostuvo.

Fuente: Infobae