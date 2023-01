«Aspiramos a que nos represente en las elecciones»: Jorge Ferraresi aseguró que Cristina Kirchner podría ser candidata

Jorge Ferraresi no se bajó de la ilusión de que Cristina Kirchner sea la candidata del Frente de Todos en las próximas elecciones presidenciales. El intendente de Avellaneda no descartó que le vicepresidenta vaya por su tercer mandato. A pesar de que la misma exmandataria anunció que no será parte de ninguna lista, sus militantes y seguidores esperan un timonazo por parte de su líder.

El ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat expresó su deseo de que Cristina Kirchner esté entre los candidatos a suceder a Alberto Fernández. Ferraresi es uno de los intendentes más cercanos a la presidenta de la Cámara de Senadores y destacó que pretende la tercera presidencia. Hace menos de dos semanas se los vio juntos en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en la jurisdicción que comanda el exministro.

En Radio Nacional, Ferraresi expresó: “Me quedo con la frase de Cristina ‘voy a hacer lo que tenga que hacer’. Muchos tenemos la aspiración de que nos pueda representar en las elecciones de este año. Cuando dijo que no iba a ser candidata nos imaginamos un montón de postulantes y eso no sucedió», según informó la agencia de noticias Télam.

“Este 2023 será clave para el FdT porque tiene la posibilidad de plasmar una propuesta de gobierno desde los distintos sectores de la coalición. Tenemos que tener otra dinámica y valorar lo que se hizo y saber que nos queda un camino por recorrer. Tenemos que respetar las distintas visiones, perfiles y miradas que tenemos sobre algunos temas”, añadió a su análisis.

Por otra parte también hizo una observación respecto a lo que puede acontecer en la provincia de Buenos Aires. Jorge Ferraresi, como reclamó la candidatura de Cristina Kirchner, también lo hizo con Axel Kicillof para la Provincia. Según el intendente, el actual gobernador bonaerense es quien más votos puede obtener y «debería ir por la reelección».

* Para www.elintransigente.com